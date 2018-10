Ciudadanos dice que Torra quiere cobrarse los favores a Sánchez y el PSC niega que pueda haber un referéndum Carlos Carrizosa (Cs) asegura que «no reconocerá» las votaciones en las que se cuenten los votos de los diputados suspendidos

El ultimátum lanzado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, este martes desde el atril del Parlamento de Cataluña, y en el que ha dado un mes a Pedro Sánchez para lanzar una oferta de referéndum de secesión, ha generado una batería de reacciones de la oposición. El constitucionalismo ha identificado una «huida hacía adelante» en un momento en el que el independentismo se encuentra desnortado.

Ciudadanos, querellas y TC

Desde Ciudadanos, su portavoz Carlos Carrizosa ha advertido que con este paso el president ha salido a cobrarse la «hipoteca» de Pedro Sánchez. Torra es «el cobrador del lazo», ha ironizado el dirigente naranja antes de exhortar a Pedro Sánchez a «requerir» al presidente de la Generalitat para que cumpla la Constitución, formalismo previo para activar el artículo 155 de la Carta Magna.

Asimismo, Carrizosa también se ha referido a la delegación del voto de los diputados suspendidos aprobada este martes en la cámara catalana con los votos de Junts per Catalunya, ERC y Catalunya En Comú-Podem. Sobre esta cuestión, ha apuntado que su formación «no reconocerá» la validez de las votaciones y se querellará contra la Mesa del Parlament por permitir esta votación. También interpondrán un recurso de amparo, «no reconocemos la validez de esta resolución», ha agregado.

PSC: «No habrá referéndum»

Desde el PSC, Miquel Iceta ha apuntado que Torra ha prometido cosas «que no se pueden cumplir» algo que, a su parecer, genera «malestar» en Cataluña. «Él sabe perfectamente que no habrá una negociación sobre un referéndum de autodeterminación, no se porqué hace falta esperar hasta noviembre. No habrá un referéndum autorizado por el Gobierno español, eso lo sabe todo el mundo», ha añadido Iceta después de comprar el interés del secesionismo por las consultas con la intermitencia del río Guadiana.

Los Comunes ven a Torra en una «ratonera»

Finalmente, Joan Mena, de Catalunya En Comú-Podem ha apuntado que Torra ha asegurado que con su petición de este martes Torra ha puesto fecha de caducidad a su mandato. «El 'tenemos prisa' ya sabemos cómo acabó. Es una 'fita' temporal, noviembre, que es un error», ha agregado el diputado después de reiterar su voluntad de defender el «derecho a la autodeterminación de Cataluña» con un calendario «real» y describir la estrategia de Torra como una «ratonera».