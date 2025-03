PP y Cs escenifican su reconciliación con una iniciativa conjunta sobre sanidad

Después de que en el último pleno se abriese la caja de los truenos con la proposición no de Ley (PNL) del PSOE para la retirada de la reforma sanitaria que contó con el apoyo del PP, para disgusto de Ciudadanos , los dos grupos parlamentarios pretenden hacer borrón y cuenta nueva para calmar los ánimos y devolver la imagen de gobierno cohesionado. El deseo de retomar las relaciones se produce, además, después de que el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea , valedor de la reordenación sanitaria junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, culpase a los dos grupos parlamentarios del flagrante desencuentro al no haber funcionado los mecanismos de coordinación cuando lo que está en juego es la labor del Gobierno. Una situación en cuyo trasfondo está la distancia que se percibe entre los dos socios del Ejecutivo autonómico o, más concretamente, entre el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por un lado, e Igea y Verónica Casado, por otro, con la gestión de la sanidad como principal elemento de discordia.

Otra PNL los unirá

Así que este miércoles, los parlamentarios del PP y de la formación naranja se despacharon con una nueva PNL que llevarán para su debate y aprobación al pleno de la próxima semana. Si una proposición los separó, ahora otra parece que les vuelve a unir. En la nueva, la reforma, reordenación o estrategia del sistema sanitario ni se menciona para dar paso a una serie de «principios» con el objetivo de reforzar la Atención Primaria. Estos se recogen en un acuerdo para instar a la Junta a conseguir con los grupos parlamentarios, ayuntamientos, diputaciones y profesionales sanitarios. Nada se dice, en cambio, de la acción de Gobierno regional, claramente criticada en la iniciativa del PSOE que fue apoyada por el PP, ni tampoco de la reapertura de consultorios aunque, en el juego de los eufemismos característico de las últimas semanas, se apuesta por garantizar su mantenimiento.

En el texto se recoge también que la reorganización sanitaria «no puede comportar una pérdida de plazas en el medio rural . Es imprescindible prestar una asistencia sanitaria de calidad, pero sin renunciar a la proximidad, sin cerrar consultorios locales y ofreciendo soluciones a una población que garanticen la equidad en la accesibilidad». Con esta máxima, se incluyen una serie de «principios» que pasan por «la garantía de asistencia presencial médica y de enfermería en todos los centros de salud y consultorios locales de la red, según la norma» y el «compromiso de no reducción de recursos sanitarios del medio rural para trasladarlos al medio urbano», además del «desarrollo de la cita previa en el medio rural, mediante un sistema de atención personal al usuario».

Una propuesta conjunta que busca, al menos, trasladar la imagen de que los dos partidos que conformar el Gobierno de coalición navegan en la misma dirección en lo que al diseño del modelo sanitario se refiere. Precisamente, este miércoles la consejera de Sanidad ha insistido en que «hay que hacer política sanitaria, no política con la salud» y abogó por «volver a los consensos, sentarse y ver cómo entre todos se puede mejorar el modelo, sobre el que hay que actuar ya». Ante un posible adelanto electoral, Verónica Casado ha pedido más tiempo para implantar un plan a medio plazo y demostrar que está trabajando para mejorar la puerta de entrada al sistema. « Todas las estrategias las he comentado siempre. A mí me parece que estos proyectos son proyectos a medio plaz o, y por tanto necesitan tiempo para justificarse. Espero que lo tengamos para poder demostrar que funcionan», ha asegurado. « No me he sentido molesta en ningún momento , somos un Gobierno que trabaja de forma unida y me he sentido muy acompañada durante toda la pandemia, en la que no se ha distinguido quién era del PP y quién de Ciudadanos», aclaró.

Casado ha realizado estas declaraciones tras reunirse con la secretaria de Satse en Castilla y León , Mercedes Gago, dentro de la ronda de encuentros para conseguir un acuerdo con todos los agentes implicados «He venido a trabajar para intentar mejorar el sistema sanitario y es lo que estoy intentado hacer con mi equipo todos los días», confesó la consejera. Así, si el martes consiguió el compromiso del colectivo médico para sentarse a negociar, ayer lo logró con el de enfermería. «Nos ha gustado mucho el modelo que se nos ha propuesto», señaló Gago, satisfecha con la «cobertura» que se podría dar a la profesión y a los cuidados sanitarios.