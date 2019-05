Cs no se decantará por «nadie»para pactos hasta después de las elecciones Igea reta a Tudanca a que se posicione públicamente sobre la financiación y la igualdad entre españoles

M. Antolín Valladolid Actualizado: 11/05/2019 13:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando la mayoría de las encuestas reconocen que Ciudadanos será clave a la hora de formar el futuro Gobierno regional, el aspirante de la formación naranja a presidir la Junta, Francisco Igea, aseguró ayer que no se va a «decantar por nadie» en cuanto a posibles pactos hasta que no se siente a hablar con el resto de fuerzas tras las elecciones del próximo 26 de mayo. «Nuestra Ejecutiva ha dicho de manera reiterada que es muy difícil pactar con el sanchismo, que es una ideología que ha aceptado como bueno un mensaje contra la igualdad», recalcó ayer Igea en un acto en el que presentó a los candidatos de Soria de su partido de cara los próximos comicios antes de que su partido decidiera suspender las actividades por la tarde por el fallecimiento del exvicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba .

«Fiel seguidor de Sánchez»

«El mensaje del nacionalismo es la victoria del egoísmo como categoría política», consideró, mientras que, en contraposición, «Cs apuesta por la igualdad de los españoles», aseguró. «Creemos que los castellano y leoneses no son mejores que nadie pero tampoco peores y necesitan las mismos derechos, fiscalidad y oportunidasdes que el resto», subrayó. Así que, cuando llegue el momento de hablar tras los comicios, preguntarán a sus posibles socios, por ejemplo, si son partidarios o no de una EBAU única o de la movilidad de los funcionarios, entre otras cuestiones. Sus diputados y senadores tendrán que votar en consecuencia, explicó. «En esas condiciones es difícil pensar que un fiel seguidor de la política de Pedro Sánchez sea capaz de firmar un acuerdo», indicó al respecto.

En ese punto recordó que el presidente de Cs a nivel nacional abrió la posibilidad en una entrevista a ABC a pactar en ayuntamientos y autonomías con el PSOE si en esos lugares había algún «disidente» con la posición de Sánchez. Y por eso no rechazó del todo a los socialistas y retó al candidato del PSOE a la Junta, Luis Tudanca, a que se posicione públicamente sobre «si es partidario o no de la igualdad», si le parece «justa o no con la Comunidad financiación autonómica» y el resto de cuestiones que defiende Cs. El mismo reto le lanzó al aspirante popular, Alfonso Fernández Mañueco, al que le advirtió que «la Junta de Castilla y León no se hereda, hay que ganarlas, hay que ganar el convencimiento y la ilusión de la gente».