Igea entrega la documentación del «pucherazo» en Fiscalía y confía en que la justicia «lo resuelva» Asegura que «nadie está más interesado en la resolución del caso» que la formación y no descarta que se manipularan las primarias desde fuera del partido

M. Gajate Actualizado: 28/03/2019 11:16h

Durante un tiempo inferior a quince minutos ha permanecido esta mañana el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, en las dependencias de la Fiscalía de Valladolid con motivo de la denuncia anónima que la semana pasada fue presentada ante el Ministerio Público por el «pucherazo» en las primarias autonómicas. Un lapso en el que se ha limitado a entregar parte de la documentación que se había solicitado, sin prestar declaración, lo que no descarta que sea citado con tal fin en las próximas semanas. «Desde hoy queda en manos de la justicia», y será «la que hable». Desde el partido, «dejamos de hablar de este asunto», lo cual produce un «cierto alivio», ha señalado el aspirante regional de Cs, quien ha mostrado su «confianza» en la investigación interna del Comité de Garantías de la formación naranja más allá de la trayectoria que el caso tenga en los tribunales.

Entre la documentación presentada este jueves en Fiscalía figuran el acta de las primarias, la revocación del Comité de Garantías del partido y datos sobre el sistema de voto. Queda pendiente remitir parte de la información solicitada a la formación y que será entregada en plazo, antes de este domingo, según ha explicado Igea.

El candidato de Ciudadanos a la Junta, ha expuesto que ha acudido a Fiscalía en «nombre propio y del partido» para mostrar su «absoluta colaboración» porque «creemos que nadie está más interesado en la resolución de este caso» que la formación y él, que ha manifestado su «plena seguridad y garantía de que se va a resolver».

Al margen de la evolución que siga el caso en la Fiscalía, también ha afirmado estar «seguro» de que el Comité de Garantías llegará al «fondo del asunto». «Han pasado tres semanas. No hay ningún proceso judicial en España que se haya resuelto en tres semanas. Entraña serias dificultades saber cómo ha sido el proceso, desde dónde y quién lo ha hecho. Muchas preguntas que hay que resolver», ha argumentado respecto al tiempo que ya ha trascurrido sin pronunciamiento de este órgano sobre el «pucherazo».

Finalmente, no quiso entrar en divagaciones sobre el posible o posibles responsables. Descartó que tenga que haber sido necesariamente alguien vinculado al partido. «¿Cree que no hay nadie que sea capaz de entrar al sistema informático de Ciudadanos?», ha preguntado, antes de sentenciar que no va a entrar en «suposiciones». «Mi intuición no habla en este caso. Habla la justicia», ha concluido.