El piso de currante de «Kichi» y Teresa versus el lujoso chalé de Iglesias e Irene Mientras el alcalde de Cádiz vive en una casa alquilada de 40 metros, el secretario general de Unidas Podemos reside en un chalé de una elitista urbanización

ABC Actualizado: 28/05/2019 13:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se quitó ayer el sombrero ante el alcalde de Cádiz, José María González Santos «Kichi», tras su victoria en la noche del 26M. La relación entre ellos se congeló hace meses cuando el andaluz criticó la compra de su chalé en Galapagar, Madrid, junto a su pareja y número dos, Irene Montero.

Pertenecen a dos corrientes distintas y sus diferencias van más allá de lo puramente político: mientras el gaditano vive en un «piso de currante», el madrileño decidió comprarse un chalet rústico de 600.000 euros cerca del parque de Guadarrama.

Hace años, Iglesias presumía de conformarse con poco y de preferir vivir en el pisito de 60 metros cuadrados de su abuela en Vallecas (Madrid). En una ocasión llegó a declarar en «El programa de Ana Rosa» que los políticos que vivían en grandes casas eran lo peligroso. Sin embargo su discurso cambió y, tras anunciar que esperaba mellizos junto a Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos, adquirió una finca de 2.000 metros cuadrados con una piscina exterior de piedra y extensos jardines.

Situado en la sierra de Madrid, el hogar de la pareja dispone de todo tipo de comodidades. La casa cuenta con tres dormitorios (el principal con un amplio vestidor y baño completo en mármol travertino), cocina abierta, salón con dos ambientes y un pequeño huerto, según desveló «Ok Diario». Los invitados disponen, además, de una casa propia de 48 metros situada dentro de la misma propiedad.

La ostentación de la finca y los números del desembolso despertó las críticas de gran parte de la militancia que asistió alarmada a un grave problema de «coherencia» entre lo que se predica desde hace años y lo que se hace después. Una de las voces más críticas fue la de Kichi que se desmarcó de Iglesias y Montero advirtiendo que el objetivo de Podemos es «no parecerse a la casta, no ser como ellos».

«El código ético de Podemos no es una formalidad, es el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo», afirmó en un comunicado recogido por Europa Press en el que no mencionaba a ninguno de sus compañeros de formación, pero parecía evidente que se refería a ellos. «Por eso ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio de La Viña con mi compañera, que ya es bastante privilegio vivir en La Viña, en Cádiz y con Teresa», apostilló.

Según La Voz de Cádiz, Kichi no ha cambiado de forma de vida desde que dio sus primeros pasos en el mundo de la política. Vive con su pareja y su hijo en un pequeño piso de 40 metros cuadrados cerca del Ayuntamiento, al que siempre suele acudir andando. Tampoco es extraño ver a Teresa Rodríguez desplazarse en tren desde Cádiz hasta Sevilla para acudir al Parlamento andaluz.

El político, que hace cuatro años sacó al Partido Popular del Ayuntamiento gaditano tras 20 años de poder, se puso como ejemplo contrario al señalar que está orgulloso de vivir en un «piso de currante». El mandatario se comprometió a fijarse un tope salarial de 1.800 euros cuando juró su cargo en el año 2015. De lo que percibe, todos los meses realiza donaciones a organizaciones, ONG y cajas de resistencia para ajustar su salario.

Pese a sus diferencias, Iglesias llamó al gaditano para felicitarle por su éxito y por los 13 concejales que ha logrado en Cádiz. «Kichi ha pasado a la historia como una figura de una dimensión enorme», dijo, antes de reconocer que sus «diferencias políticas» no son excusa para decir que ha conseguido algo excepcional.