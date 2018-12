Ábalos tacha de mera «opinión» la idea de Sánchez de quitar la inviolabilidad al Rey El Gobierno insiste en que es una reflexión, pero que la reforma no es posible por ahora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera «sin duda alguna» que la inviolabilidad del Rey que recoge la Constitución se ha quedado vieja y está convencido de que Don Felipe sería favorable a que se eliminara esa prerrogativa en una hipotética reforma constitucional. Así lo reconoció en una entrevista con varias televisiones con motivo del 40 aniversario de la Constitución.

Una declaración que provocó gran confusión al ser justo la contraria a la manifestada por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que el 21 de septiembre defendía que «que el Rey mantenga su inviolabilidad es importante», y rechazaba abordar esta cuestión en un procedimiento de reforma constitucional como le pide Podemos. En esa ocasión Celaá recordaba que esta cuestión requería «un procedimiento agravado para su modificación».

Preguntado en rueda de prensa por cuál es la posición oficial, el hombre fuerte del PSOE en el Gobierno, José Luis Ábalos, tuvo que aclarar que «no hay ninguna propuesta de revisión al respecto» y enmarcó las palabras de Sánchez en el campo de las opiniones personales: «Lo demás son opiniones, obviamente, del propio presidente y de quien haga falta, pero lo que cuenta es que no hay ninguna propuesta dirigida a esa cuestión».

Desde la Presidencia del Gobierno se insistía después en que en la entrevista «queda claro que no hay ninguna propuesta de reforma», y que las palabras de Sánchez se refieren a «una reflexión al respecto y el convencimiento de que el Rey también estaría de acuerdo». No obstante, las mismas fuentes admitieron que no saben por qué el presidente tiene ese convencimiento, aunque insisten en que «el sistema agravado de esa reforma la impide en estos momentos».

Oportunidad para Podemos

En Podemos recibieron con agrado las palabras de Sánchez y las aprovecharon para presionar al Gobierno. El secretario de Organización, Pablo Echenique, sugirió ayer al presidente del Ejecutivo aprovechar la reforma de los aforamientos para eliminar el blindaje a la Monarquía. «Qué mejor oportunidad para incluir en ese paquete la eliminación de la inviolabilidad del jefe del Estado», expresó Echenique, que criticó que los artículos que afecten al Rey estén protegidos por la Constitución.

Por su parte, la portavoz en el Congreso de la formación morada, Ione Belarra, le exigió al presidente más hechos y menos palabras. «Está muy bien hablar, pero lo que hay que hacer cuando se trae una reforma a la Cámara Baja es incluir esa inviolabilidad del Rey. No lo ha hecho y se lo criticamos».

La posición del presidente del Gobierno en esta cuestión vuelve a distanciarle de los partidos constitucionalistas. El presidente del PP, Pablo Casado, no tardó ayer en advertir a Pedro Sánchez de que cometerá un error si retira la inviolabilidad del Rey para contentar a los partidos independentistas catalanes «en pleno desafío contra la unidad de España. (Sánchez) Se equivoca si cree que el problema de España es la inviolabilidad del Rey», abundó ante la Prensa, haciendo hincapié en que uno de los retos que debe superar el país es precisamente la impunidad de la que están disfrutando tanto los partidos independentistas como Podemos en sus ataques a las instituciones del Estado.

«Si hubiera que hablar de algún pacto para fortalecer España sería en contra del independentismo y a favor de las instituciones», destacó tajante durante la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución organizada por la Comunidad de Madrid. En este sentido, recordó que la Corona es la primera de las instituciones y, por tanto, insistió en rechazar la adopción de medidas para facilitar su ataque. Casado, sin embargo, sí quiso aprovechar el debate abierto por Sánchez para reclamar que el Código Penal se modifique pero para tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal e insistió en aprovechar la reforma de la Ley del Indulto para prohibir que esta gracia se pueda conceder a los condenados por sedición o rebelión.

Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas criticó que Sánchez siga «mareando la perdiz y pretendiendo distraer», y retaba al presidente a «atreverse a quitar el privilegio del aforamiento a los corruptos y se deje de ocurrencias».

A finales de octubre, los socialistas ya votaron a favor de despenalizar los ultrajes a la Corona en el Congreso de los Diputados durante la toma en consideración de una reforma del Código Penal propuesta por Unidos Podemos en este sentido. Esa modificación ha iniciado así su tramitación parlamentaria y se encuentra en el trámite de enmiendas. Si sale adelante en los términos propuestos por la formación morada, liberará de castigo penal los delitos de ultraje a España y sus símbolos; el enaltecimiento del terrorismo; las injurias a la Corona, al Gobierno, los tribunales o a las Fuerzas de Seguridad; y las ofensas contra los sentimientos religiosas.