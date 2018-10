El gesto de Vettel que sorprendió al box de Mercedes

Sebastian Vettel, piloto de la escudería Ferrari, llegó al Gran Premio de México con mínimas posibilidades matemáticas en el campeonato, pero sus esperanzas se esfumaron pronto, pues el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) hizo buena su ventaja. «Los milagros a veces suceden, pero no fue hoy», concluyó el alemán.

Pese a los encontronazos entre ambos durante las últimas temporadas en las que han peleado por el título, Vettel mostró su mejor talante al término de la carrera mexicana. Se acercó hasta su rival para felicitarle en persona y alabó su Mundial después ante los medios de comunicación.

Aunque lo que realmente sorprendió el domingo fue su «excursión» por el garaje de Mercedes para felicitar a todos los miembros de la escudería por su triunfo.

En cuanto a Hamilton, Vettel señaló que le había dicho que era un título «merecido» y que «lo disfrutara». «El número cinco, es algo increíble. Pilotó de forma maravillosa todo el año y fue el mejor de los dos», reconoció.

