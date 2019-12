La revolución de los ¿descartes?

Se acerca el mercado de invierno y comienzan las quinielas sobre aquellos jugadores con el cartel de transferible. A pesar de que el Cádiz CF es el líder absoluto de la clasificación de Segunda A, nadie puede descartar que el director deportivo no tenga la intención de reforzar una plantilla a la que le falta una ficha libre. Incluso así, la necesidad de refuerzos puede verse incrementada en la búsqueda de hasta tres nuevos jugadores que lleguen para complementar un equipo de récord. Y como en todo vestuario habría que hacer hueco a los nuevos.

No hay que ser muy ducho en la materia para saber los jugadores que podrían salir en esta ventana de invierno. Solo hay que remitirse al minutero de una plantilla en la que sobresalen aquellos jugadores con menos de 400 minutos disputados, donde aparecen hasta once jugadores. Como es lógico, hay diferencias entre unos y otros ya que aparecen en esta relación canteranos, lesionados, portero suplente y, aquí sí, los que parece no tener sitio en el equipo.

Jugadores con menos minutos jugados

Más allá de los canteranos Sergio González (400 minutos), Javi Navarro (227) o Francos (90); los jugadores que han estado el mayor del tiempo lesionados Jurado (57) yAkapo (0); el portero suplente David Gil (90), están aquellos que aun estando en óptimas condiciones no han disfrutado de los minutos deseados. Estos ‘señalados’ son Bodiger (369), Rhyner (295), Quezada (52) y David Querol (168). Capítulo aparte merece Sergio Sánchez, que con solo 90 minutos es evidente que Cervera no lo quiere desde el último tercio de la temporada pasada.

Pero el caso es que en este último tramo de año algunos de estos jugadores descartables se han hecho notar y para bien. El que más lo ha hecho sin duda ha sido el catalán David Querol, que hizo de la gira asturiana su gran revelación al sentenciar al Oviedo con un gol de cabeza a centro de Perea y solo dos días después clasificar con su gol al Cádiz CF en la siguiente ronda de la Copa del Rey tras eliminar al CD Lealtad. Por si no fuera poco, el de Reus volvió a tocar pelo marcando el segundo del equipo amarillo al Numancia en la última derrota casera del conjunto entrenado por Cervera, que sin duda se estará pensando mejor su respuesta en el caso de que Óscar Arias le pida su visto bueno o no a dejarle salir en enero.

Otro jugador que ha hecho sus méritos para ser mejor considerado ha sido Quezada. El lateral zurdo, a la sombra del Pacha Espino, destacó en el encuentro ante el CD Lealtad y tuvo su continuidad más adelante en Liga ante el Numancia. Luis Quezada ha aportado 52 minutos distribuidos en dos partidos, siendo en el segundo en el que sustituyó al lateral charrúa, que no estuvo muy afortunado ante el conjunto soriano.

Rhyner es otro de los jugadores señalados. El jugador peruano con pasaporte suizo comenzó la Liga como titular para ir perdiendo protagonismo poco a poco. En teoría, Arias lo trajo para que pudiera aportar su polivalencia al considerar el director deportivo que podía jugar tanto de lateral como de central al ser zurdo, algo en lo que no coincidió desde el primer momento con Cervera. Su última lesión no le ha dado la oportunidad de seguir ganándose la confianza de Cervera.

Yann Bodiger es el mediocentro que menos minutos acumula y eso puede ser razón más que de sobra para que sea descartado en este mercado de invierno. Aunque cumplió en Asturias frente al CD Lealtad, el centrocampista francés no se encuentra muy cómod jugando en el centro del campo cadista. Su buen cartel en Segunda le hace ser apetitoso para muchos clubes por lo que no sería difícil encontrarle acomodo en el caso de que el club decidiera darle salida.

Carlos Akapo aún no ha debutado en Liha pero sí ha sumado ya minutos de competición. En total, 190, la mitad con su selección y la otra mitad en Copa, donde se mostró lo que es, es decir, un central sobrio de los que gustan a Cervera. Por cierto, la Copa también sirvió para ver como los canteranos Saturday y Duarte también podrían ser refuerzos del primer equipo sin ningún problema.