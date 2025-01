COAC 2025: Así hemos vivido la séptima sesión de preliminares

Hoy, miércoles 28 de enero, se disputa la séptima sesión de preliminares del COAC 2025. Seis agrupaciones suben a las tablas del Gran Teatro Falla a partir de las 20:00 horas para ofrecer sus distintos repertorios e intentar convencer al jurado y conseguir acceder a la ronda de cuartos. Sigue todas las actuaciones, noticias y última hora de todo lo que ocurra a través del directo de LA VOZ de Cádiz.

La comparsa de Chiclana regresa con nuevos autores tras un año de descanso. En 2023 fueron 'Cádiz, despierta', que no logró el pase a los cuartos de final y se quedó en la fase de preliminares. Hay ganas de remontar el vuelo.