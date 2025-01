Esperado regreso: Jesús Bienvenido vuelve este miércoles al Concurso con 'Las ratas'

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 29/01/2025 a las 07:00h. Compartir Copiar enlace

El compositor y autor carnavalero Jesús Bienvenido regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz en la categoría de adultos. El músico estará este miércoles sobre las tablas del Falla para presentar su nueva propuesta, la comparsa 'Las ratas', y lo hace ocho años después de rubricar su último repertorio, el de 'Los Irracionales', agrupación con la que conquistó el primer premio. En estos años sí ha escrito comparsas para la cantera y ha participado con la música para algunas agrupaciones, pero no ha actuado en el Teatro como comparsista.

La expectación es máxima. Bienvenido regresa de la mano de algunos de sus componentes de anteriores comparsas y ha sumado también a sus filas otros nombres de carnavaleras y carnavaleros destacados. Dani Obregón, Ramón Obregón, Manolín Santander, Pablo Gallardo 'Cuarto kilo', Arturo Guzmán 'Arturito', Perico Campos, Paco Medina, Sergio Jesús Domínguez Soto 'Yeyo', Gabi, José Helmo, Víctor Jurado, Miriam Ballesteros 'La Loba' y Brenda García, además del propio autor, componen la formación, que se ha ido completando progresivamente tras la inscripción de la comparsa el último día del plazo.

En una entrevista concedida el pasado mes de noviembre a Canal Sur Radio, el autor hablaba sobre su regreso y reconocía que no le gustaba el Concurso: «Realmente no me gusta el Concurso. Me gusta compartir con los compañeros, me gusta cantar con los compañeros, ensayar... No me gusta tener que medirme con nadie. La actitud de la gente... lo que es el Concurso no me gusta. Y quien me conoce lo sabe. Sí me gusta el Carnaval. Y me lo he planteado como un año de disfrute, simplemente para nosotros».

Así, será este miércoles cuando el grupo comience a disfrutar con su debut sobre las tablas del Falla, con su propuesta 'Las ratas'. «Un nombre muy metafórico que quiere expresar una idea muy gaditana«, ha adelantado Bienvenido, aunque sin dar más detalles porque »estas cosas no se revelan hasta que no se abren las cortinas«. Lo dicho: la expectación es máxima.