Brenda y Miriam: «Salir con Jesús Bienvenido era algo impensable»

El compositor y autor carnavalero Jesús Bienvenido con su comparsa 'Las ratas' lo ha vuelto a hacer. Hemos debido esperar ocho años. Pero ha llegado. Y de qué manera. La expectación era máxima desde primera hora de la séptima sesión de preliminares. Todo el mundo se olía lo que venía...

Pero sin duda, uno de los momentos más esperados ha sido la incorporación de las dos voces femeninas a la comparsa: Miriam Ballesteros 'La Loba' y Brenda García. Una bomba explosiva.

Al salir de la actuación, ambas brillaban. Sus caras se iluminaban y necesitaban compartir esa felicidad: «Salir con Jesús Bienvenido era algo impensable», agradecen con la mayor de la satisfacción. Y es que se sienten orgullosas de lo que acababa de pasar. Ha sido un sueño hecho realidad.

Fue en el mes de septiembre, aún se desconocía la vuelta de Bienvenido, cuando les llegó una llamada, «pero solo nos lo tanteó». «Yo le dije a Miriam que no nos lo podíamos pensar mucho. Que esto era algo muy goloso y que no nos podíamos resistir a la propuesta...«, cuenta Brenda.

Ha sido una experiencia a lo grande. Casi ni le salen las palabras... Lo único que les sale es «gracias por esta enorme oportunidad que no vamos a olvidar en la vida. Ahora solo pensamos en vivir este concurso como si fuera el último, en vivir el momento. Que nos pellizquen...».

'La Loba' también saldrá en el coro de Luis Rivero y a la pregunta ¿y si coinciden los dos pases? no se lo piensa ni en un segundo: «no os preocupéis que ya me la apañaré. No voy a fallar», se despide agradecida por la noche de este miércoles en el Gran Teatro Falla.

