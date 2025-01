'Las ratas': Jesús Bienvenido juega en otra Liga y busca rival

COMPARSA 'Las ratas' Autor Jesús Bienvenido

Llegó la hora, el día, el mes, el año... Jesús Bienvenido regresaba al teatro Falla ocho años después, como ya se ha dicho y escrito por activa y por pasiva, y se notaba en el ambiente desde antes de la esperada actuación. De hecho, nada más ser nombrada en sala por Mirian Peralta en la presentación inicial de la sesión, el público rugía como leones... Llegada la hora de la verdad, el rugido era atronador.

Y la hora de la verdad no dejaba lugar a dudas desde que arrancara la presentación: «En mi barrio ya no mando yo, ya manda cualquiera». La comparsa es brutal, es un comparsón. Jesús Bienvenido se come el Falla con su nuevo grupo y muestra su calidad en lo que es otra Liga a lo que se ha visto hasta ahora.

De Cádiz, por Cádiz y para Cádiz. Las 'ratas' son el alma de Cádiz, los habitantes de los barrios... y todo el discurso, de principio a fin, es contra la turistificación. «Somos las ratas de esta ciudad». Ratatatatata... «El alma de Cádiz soy yo y a mí no me compra nadie». "Somos los gaditanos. Y no los gaditanos que nacieron donde les dio la gana". Mensajes infinitos.

El primer pasodoble, de presentación, es para explicar que nunca se fue. «Volver, que ocho años no es nada», se canta tirando de Gardel. «Mañana no sé si estaré», piensa en voz alta cantando junto a voces estratosféricas. Todo está hilado. «Estar sin ti es un castigo». Vuelve, por decirlo así, y vuelve haciendo ruido, tocando conciencia y corazones, tocando la esencia de su Cádiz, que se está perdiendo.

El segundo pasodoble, que arranca otra vez con un pito de caña y un sello inconfundible, es al Carnaval. Su Carnaval, el de los gaditanos. El Carnaval de la clase obrera. Es un soldado de febrero y no un bufón de palacio. «Qué peligro ser poeta del demonio».

Referencia a Ares y a un viento de ocho años que le ha traído al Falla en el primero de los cuplés, un cuplé con mucha poesía. El segundo, escrito por una pluma única, aborda un estudio de población de Cádiz encargado a la Inteligencia Artificial. Y el resultado es en inglés, «para que lo entienda mi gente».

Si la presentación es frase tras frase, disparo tras disparo, el popurrí es de esos que quedarán en el tintero de obras especiales, de obras que no puede firmar cualquiera. Es un comparsón, con una bonita puesta en escena. Un pelotazo. Otra liga que busca rival.

