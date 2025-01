COAC 2025: 'Las ratas' se comen el Falla a mordiscos

La séptima sesión de preliminares del COAC 2025 se presentaba este miércoles con un gran aliciente entre los ingredientes del menú, aunque no ligue bien hablar de comida y de 'ratas': regresaba al teatro Falla siete años después la comparsa de Jesús Bienvenido.

No defraudaron ni el autor ni el grupo, armado con las voces femeninas, Miriam Ballesteros, 'La Loba', y Brenda García. Las 'ratas' se comieron el Falla, empiezan a jugar en otra Liga y se busca rival que pueda plantarle cara. Gran comparsa, de las que hace años que no se veía y disfrutaba por el Falla.

'La desafinada' (Buena)

Muy musical el coro de los niños de Nandi Migueles, con un tango maravilloso obra del artista gaditano Riki Rivera. Los componentes de la agrupación se meten de lleno en el tipo de un lutier que tiene en Cádiz a su guitarra y quieren que suene bonita. Se logra.

Dos buenos tangos. A Cádiz, la guitarra que hay que afinar, como tango de presentación. Y consejos a una hija que se hace mayor de edad y ya puede votar... para que vote lo que quiera, pero teniendo en cuanta los temas importantes de la vida que ya debe saber que son importantes... y todo para que al final los políticos se limpien con él donde la espalda pierde su nombre. Cuplés a Íñigo Errejón y Martínez Ares con un maravilloso estribillo que juega con la escala musical. El popurrí está repleto de buenas cuartetas.

'Qué de gente muere por Cai' (Buena)

La chirigota de Francisco José Fernández Díaz 'Toté' se mete en el tipo de Hércules Poirot, uno de los detectives más populares de la historia de la literatura debido a su característico estilo, elegancia, inteligencia y sus no menos interesantes casos. Y este último caso les trae a investigar la ciudad de Cádiz. «A los malhechores los voy a atrapar, a los que mueren por Cádiz los voy a desenmascarar».

Las cosas de Cádiz. El primer pasodoble, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en el Falla, denuncia que España protege al delincuente y que los ministros son los primeros que roban. Óscar Puente dijo que no iba a atender a los medios. Ya con ese pasodoble, menos ganas aún. El segundo, a la turistificación, muy bien hilado para acabar diciendo que en La Viña ya hay cuatro gatos. No huele a puchero, no se saluda... en su visita nada más que encuentran extranjeros.

Cuplés variados con gracia, como a un mosquito que pasa todas las noches en casa y lo tendrán en cuenta para la herencia porque lleva la misma sangre en las venas.

El popurrí, bonito, con puntos de humor, jugando con el misterio y con los encantos de Cádiz. Ha gustado.

'Los charlatanes' (Regular)

Comparsa jiennense de Vilches que ha venido al Falla para disfrutar, pero que no hizo disfrutar mucho al público debido en buena parte a dos pasodobles lacrimógenos. Muy bonitos, pero no está la vida para zamparse esos dos temas seguidos. El primero a los mayores, a sus cuidadores, y el segundo a un suicidio por sufrir acoso escolar.

Los cuplés tampoco sacaron risas o sonrisas, pero se gustaron cantando el estribillo. Y es que el grupo, con tipo de santeros, va bien de voces. El popurrí se hizo excesivamente largo. «Los verdaderos charlatanes, los políticos».

'Las ratas' (Excelente)

Tras 'Las ratas' de 2023, las nuevas 'ratas' de Jesús Bienvenido. ¿Se comerían el Falla o quedaría en un susto su irrupción en el teatro? Por fin hubo ya respuesta, al menos con el pase de preliminares sobre las tablas. Y la respuesta es clara: brutal comparsa, que juega en otra Liga a tenor de lo visto hasta ahora y que busca rival.

Presentación para enmarcar de estas ratas que luchan por su Cádiz, porque son los habitantes de los barrios de Cádiz, que están siendo expulsados. «En mi barrio ya no mando yo»... no se podía arrancar con más fuerza. Están fuera de la ley de la oferta y la demanda. «El alma de Cádiz soy yo y a mí no me compra nadie».

Pasodobles de órdago, con rabia por lo que atenta contra Cádiz y amor por lo suyo, que debe ser nuestro. El primero de presentación explicando de una manera que a ver si me explico que no se fue, aunque vuelve porque mañana no sabe si estará. «Siempre te canto al oído». Poesía, con rabia y dulzura. Hay que decirlo con tanta defensa de gaditanismo: un bastinazo. El segundo a la fiesta, su fiesta, nuestra fiesta. Él es un soldado de febrero y no un bufón de palacio. Todo suena a las mil maravillas, con un grupo tremendo, alimentado con dos magníficas voces femeninas.

Cuplés diferentes a lo que se oye, con gracia, poesía. Y un popurrí que hay que escuchar una y mil veces. Pelotazo.

'Cádiz de la frontera' (Buena)

La agrupación repartía por el teatro antes de que arrancara la sesión un pasaporte muy particular, un pasaporte «que será de obligado uso para la entrada en la ciudad de Cádiz de la Frontera a partir del día 29 de febrero». «Deberá llevarlo siempre con usted, en caso contrario la Guardia Fronteriza tomará las medidas carnavalescas oportunas», se añadía. En el pasaporte había que rellenar nombre, apellidos, apodo, dirección y número de hijos... especificando los bautizados en La Caleta.

Con la presentación oficializada, el grupo de 'Tatán' y Quique Parodi, batallón que defiende a Cádiz, tiran del primer pasodoble para ahondar en el tipo. Tipo, tipo. Pasodoble muy chirigotero. En el segundo, apuntan a los recortes en Sanidad, que está siendo, junto a la DANA en Valencia, uno de los temas más tocados en esta primera sesión.

En los cuplés se acuerdan de Fernando Pérez y del vestido de leche de la Pedroche de fin de año... ellos podrían vestir al coro entero de Luis Rivero. El estribillo, un puntazo que duele: «En Cádiz nació la libertad... y ahora vive en Puerto Real».

El popurrí igual de chirigotero que el resto de la actuación. Buenas cuartetas y final para el corazón, motor de todo esto.

'Los gorriones' (Regular)

La comparsa de Chiclana firmada por Patricia Andrés Olozábal y Tomás García Delgado se presenta como un tipo de gorriones, que simbolizaban el amor verdadero y la conexión espiritual. Los gorriones eligen una pareja y se quedan con ella toda la vida. Y la pareja de estos gorriones es Cádiz y su Carnaval. Acaban la presentación arengando: «A ver si cantando unidos, esta tierra se levanta».

Pasodobles a sus razones para venir al Falla y al carnaval, que no son pocas, y a una abuela.

Los cuplés, a los cines de El Puerto y su comodidad, para quedarse a dormir. Pero donde verdaderamente se quieren quedar a vivir es en Cádiz, como reza el estribillo. En su cielo, claro, donde mueren. El segundo, a la moda de la gente de cantar. Popurrí sentido, el grupo disfruta de su pase. Y eso que han venido a luchar.