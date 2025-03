Sergio: «Me gusta mucho la forma de competir del Getafe y de Bordalás»

El Cádiz CF visita este lunes a las 21.00 horas en el Coliseum al Getafe, una cita en la que los dos equipos buscan puntos para acercarse un poco más al objetivo final de la permanencia en Primera.

En ese sentido, Sergio González señaló en la previa del encuentro: «Tenemos la necesidad de ganar, la imposición o sensación de recuperar la alegría por ganar».

Aunque el entrenador del Cádiz CF sabe que no será sencillo porque es un encuentro ante «un buen equipo que compite muy bien. Por eso hay que ir con fortaleza, contundencia y aprendiendo de los errores a competir fuera de casa».

Lejos de la opinión generalizada que existe sobre el Getafe, Sergio González asegura: «Me gusta mucho la forma de competir del Getafe y de Bordalás. Es sano. Hace muchas cosas muy bien, es un equipo muy consistente atrás, realiza muchos centros laterales, cuenta con dos puntas que hacen bastante bien su trabajo. El Getafe compite y hace lo que hacemos todo cuando lo necesitamos: pierden tiempo cuando lo necesitan y aceleran cuando también lo necesitan. Me hace mucha gracia porque se les tiene una etiqueta».

Para puntualizar: «El Getafe compite muy, muy bien y hace su partido muy bien. A mí también me encantan los duelos, las segundas jugadas, el tercer hombre... Ellos hacen muchas cosas muy bien y al final se le acentúa lo malo».

Sin el calificativo de «final»

De cara a este encuentro, el entrenador barcelonés del Cádiz CF aclaró: «No es una final, pero sí puede dar un punto de inflexión.Es como el día del Valencia en cuanto a puntos y a tú volver a ganar y a sentirte mejor en la clasificación. Ganar te alimenta y te hace completo y mejor. Estos partidos te pueden cambiar de dimensión, sobre todo cuando la semana siguiente no podremos competir y luego hay parón».

Asimismo, Sergio González puntualizó: «Sabemos cómo va a ser el partido y el contexto del mismo».

Del mismo modo, Sergio reseñó: «Hicimos cosas bien ante el Sevilla FC al principio, pero luego hay que pulir algunos detalles para no dejar escapar esos puntos. Es justo valorar lo que haces bien y ser autocríticos y mejorar lo que no ha ido tan bien. Hay que quedarse también con lo bueno y mejorar lo que no va tan bien».

En cuanto a la convocatoria, Sergio anunció: «No viene nadie del filial. Todos son del primer equipo. Sólo Víctor Aznar de tercer portero, que completa la convocatoria porque hay hueco. Conan Ledesma tuvo alguna molestias durante la semana, pero también viajará».