Una queja más de Alma Cadista: «Este es el trato del club a sus abonados»

Este lunes 22 de julio era el primer día que tenían los abonados del Cádiz CF para recoger el carné físico de la próxima campaña que comienza el día 16 de agosto en el duelo de los de Paco López ante el Real Zaragoza. Ha estado destinado a los abonados que estén entre los números 1 y 2.000 y, tal y como ha denunciado la plataforma Alma Cadista en X (antes Twitter), se han formado colas desde primera hora de la mañana en las taquillas del estadio que han retrasado a los implicados.

El mensaje de Alma Cadista en redes sociales ha sido el siguiente: «Este es el trato que dispensa el club a sus abonados. Colas para recoger el carnet desde primera hora. Y esta cola es sólo de los 2.000 primeros abonados, los más veteranos. Antes se nos enviaba a casa sin coste...¿para qué son los 2,15 euros de gastos de gestión. Lamentable«, señalaba el mensaje de la plataforma en redes sociales, en las que adjuntaban dos fotos de las colas generados en los aledaños del estadio amarillo.

Las respuestas de la publicación se han llenado de cadistas que no comprendían el motivo de no mandar el carné al domicilio de cada abonado. Eso sí, había otros aficionados que han compartido su experiencia y han posteado que, en su caso, ha sido una gestión rápida: «Pues yo he ido esta tarde, rapidito y he recogido cuatro carnés« o «he ido a última hora y en quince minutos he recogido los dos carnés« eran otra de las versiones ofrecidas por los seguidores en la misma publicación de denuncia de la plataforma Alma Cadista.

Plazo de recogida de carnés

El martes 23 de julio hasta el abonado número 4.000, el miércoles 24 de julio hasta el 6.000, el jueves 25 de julio hasta el 8.000, el viernes 26 de julio hasta el 10.000 y el sábado 27 de julio hasta el 10.500.

Tras el descanso del domingo 28 de julio, cuando las taquillas del estadio gaditano permanecerán cerradas, el lunes 29 de julio se reanudará la recogida de los carnés físicos de los abonados del Cádiz CF hasta el número 12.000.

Hasta el 14.000 será el martes 30 de julio y julio terminará el miércoles 31 de julio hasta el 16.000.

El mes de agosto comenzará el jueves 1 hasta el abonado número 18.000 y continuará el viernes 2 de agosto hasta el 20.000 y el sábado 3 de agosto hasta el 20.500.

Después de otro parón el domingo 4 de agosto, el lunes 5 de agosto se reanudará la recogida hasta el abonado 23.000 del Cádiz CF.

El martes 6 de agosto será el momento del abonado 23.000 del club de La Tacita de Plata en adelante.

