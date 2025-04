Cádiz B - San Fernando: El ímpetu no puede con la experiencia (1-2)

Un gol de Biabiany al inicio del encuentro y otro de Lolo González en la recta final deciden un derbi con el que el San Fernando CD devuelve al Cádiz B el golpe de la primera vuelta. Aquel día salió el equipo de Pavón líder de Bahía Sur y el nerviosismo aparecía en La Isla. Ahora el semblante es diferente.

Y es que mucho han cambiado las cosas desde entonces, con un equipo isleño situado ya en la zona noble y ya con nueve puntos de ventaja sobre un filial cadista que, aunque tiene dos partidos pendientes, atraviesa un bache tras caer en los tres últimos duelos provinciales.

A los amarillos les toca ahora salir de la zona de peligro. Es su misión, además de la formación de jugadores, y en ello se encuentran. De hecho dieron siempre la cara en un choque en el que Boselli se topó con los postes y el guardameta Juan Flere llevó la intriga hasta el final al detener un penalti de Hugo Rodríguez a la hora de encuentro. Hasta que Lolo González dijo basta con el 0-2. Al final, Jordi Tur únicamente pudo maquillar el resultado.

Pavón alineó de inicio un once en el que sí estaban tres de los cuatro jugadores que viajaron con el primer equipo a Sevilla: Juan Flere, Javi Martín y Nieto. Este último tuvo sus primeros minutos en Primera y con el primer equipo cadista, pero dispuso de una nueva oportunidad con el Cádiz B.

Quien no jugó fue Marc Baró, que sí disputó los 90 minutos en el Sánchez Pizjuán. Después de un intenso duelo necesitaba descansar y ahí Pavón tenía que recomponer el once sin su lateral izquierdo titular.

Del resto destacaba la suplencia de Javi Pérez en un equipo con Saturday y Momo de vuelta en el centro de la zaga, con Duarte ya de regreso a la medular junto a Jordi Tur. Arriba tocaba contar con el renovado Chapela y Peter en los extremos, con Boselli y el citado Nieto en la punta de lanza.

Stankovic, por su parte, puso en liza un once casi similar al que ganó al Tamaraceite, formado por Perales; Gabi Ramos, Jon Amelibia, Juan Rodríguez, Varela; Lolo González, Raúl Palma; Biabiany, Pepe Bernal, Hugo Rodríguez; y Francis Ferrón. Pepe Bernal por Gerard Vergé fue la novedad. En el banquillo, además, le sobraba pólvora al entrenador balcánico.

Aunque Francis Ferrón avisó tras un envío del excadista Hugo Rodríguez, apretó el filial cadista de inicio y pronto pudo adjudicarse el primer tanto, pero Boselli se topó con el poste tras su zurdazo. El equipo del onubense Juanma Pavón salió mordiendo y bien plantado al césped, aunque muy pronto se llevó el primer mazazo.

Era el minuto 7 cuando Biabiany, que hacía honor a su dorsal, adelantaba a los isleños en el marcador tras una asistencia de Francis Ferrón. Lo hacía tras plantarse ante el guardameta Juan Flere, al que dribló para marcar el 0-1 algo escorado. Máxima eficacia azulina (aunque el equipo de Stankovic vistiera esta vez con su segunda indumentaria).

Biabiany celebra su gol al Cádiz B. ANTONIO VÁZQUEZ

Pese al varapalo no le perdió el Cádiz B la cara al encuentro y dio auténticos quebraderos de cabeza al San Fernando CD. Boselli desesperaba a los visitantes, que tenían que ser amonestados en varias ocasiones, y de nuevo se encontraba con la madera. Ahora de falta directa y justo antes de los 20 minutos.

El uruguayo se compenetraba bien con Chapela e incluso Peter probaba fortuna ante la portería de Perales.

Con el paso de los minutos supo tranquilizar el envite el San Fernando CD e incluso merodeó el marco de Juan Flere con un chut de Pepe Bernal que repelió el arquero argentino y con algunos envíos al área que por poco no encontraron a Francis Ferrón.

Eso sí, antes de marcharse a la caseta volvió a apretar el Cádiz B en busca de una igualada que no llegó.

Hugo no puede con Flere

Renovadas las fuerzas, el Cádiz B buscó el portal de Perales, aunque antes pudo llegar el 0-2. Y no porque Francis Ferrón tuviese algún intento, más bien porque el punto fatídico se le atragantó al equipo de Stankovic.

Poco antes del cuarto de hora cometía Peter un penalti sobre Biabiany. Era Hugo Rodríguez el encargado de lanzarlo, pero Juan Flere salió victorioso de la batalla particular desde los once metros. La sentencia no llegaba y el marcador seguía siendo ajustado para un filial que moriría con las botas puestas.

Pavón tiró de cambios para espolear a sus chicos, pero Lolo González lo evitó de inmediato con un fuerte latigazo desde la frontal. Era el 83' y ahí se terminaba todo.

Jordi Tur, en la prolongación, solo pudo maquillar el resultado (1-2). El empuje amarillo no tuvo recompensa ante un adversario con mucha veteranía.

Javi Martín fue de nuevo titular con el filial cadista. ANTONIO VÁZQUEZ

El San Fernando CD se llevó el derbi en El Rosal. ANTONIO VÁZQUEZ Ficha Técnica Cádiz B 1 San Fernando CD 2 Cádiz B: Juan Flere; Javi Martín, Momo (Javi Pérez, 82'), Saturday, Mady Diarra; Duarte, Jordi Tur; Chapela (Kike Carrasco, 82'), Peter; Boselli (Kensly, 82') y Nieto. San Fernando CD: Perales; Gabi Ramos, Jon Amelibia, Juan Rodríguez, Varela (Manu Moreno, 62'); Lolo González, Raúl Palma; Biabiany (Gerard Vergé, 86'), Pepe Bernal, Hugo Rodríguez; y Francis Ferrón (Dopi, 75'). Goles: 0-1: Biabiany (7'); 0-2: Lolo González (83'); 1-2: Jordi Tur (92'). Árbitro: Campos Salinas, comité murciano. Estuvo auxiliado en las bandas por Hernández García y Rodríguez López, también adscritos al comité murciano. Mostró cartulina amarilla a los locales Momo y Duarte, y a los visitantes Jon Amelibia, Varela, Pepe Bernal, Manu Moreno y Biabiany. Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada del Subgrupo A del Grupo IV de Segunda B. El derbi se desarrolló a puerta cerrada y sin público en las gradas debido a la situación provocada por el Covid-19.