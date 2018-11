DIRECTOS DE LA VOZ Sonia Sáinz: «Me da coraje que nos tengamos que ir fuera de España» Esta ingeniera gaditana ha elaborado un interesante proyecto sobre energías renovables aplicadas a coches híbridos y eléctricos

Sonia Sáinz, gaditana graduada en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Cádiz, ha sido la invitada de esta semana en los directos de LA VOZ, que se emite a través de Facebook. Sáinz ha hablado acerca de su proyecto de Diseño y simulación de un sistema híbrido para la recarga de vehículos eléctricos. Ha creado un pequeño aparato que permite enchufar el coche para que se recargue con la energía «más eficiente posible» que puede proceder de aerogeneradores, placas solares y corriente eléctrica.

Con tan sólo 25 años, se embarcó en este proyecto porque «quería que mi investigación me permitiera aprender sobre energías renovables, algo innovador».

Resalta el nivel de la universidad gaditana. «Los alumnos de Ingeniería de la UCA están en igualdad de condiciones con los de otras universidades, aunque de por sí se trata de una carrera dura»; y a su vez, desmitifica aquello de que la ingeniería tiene el trabajo asegurado. «Dicen que Ingeniería tiene más salidas, pero es muy difícil encontrar trabajo. En la zona de Andalucía piden mucha experiencia».

«Quizás por aquí no le están dando la oportunidad a gente preparada y con ganas», argumenta Sáinz. «Me da mucho 'coraje' que nos tengamos que ir fuera de España. Intento quedarme por esta zona, pero si en un tiempo no es posible, me iré».

ESta ingeniera desvela algunas claves de su proyecto. «Propone que la mayor parte de la recarga se haga con energía limpia, lo que supone un gran ahorro frente a la gasolina. La implantación completa de este sistema mira hacia un futuro algo más lejano, ya que requiere una adaptación de las redes eléctricas». Señala que «Torrot y otras empresas del sector se han interesado por mí proyecto, pero todavía no ha terminado de cuajar».

Finaliza diciendo que «todavía sigue habiendo una brecha grande entre hombres y mujeres en la carrera, aunque ahora con la introducción de las ramas de Diseño y Aeroespacial se van incorporando más mujeres. En mi clase éramos 6 mujeres y 30 hombres»,