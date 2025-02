Sara Baras recibe el galardón de los Reyes y ya es Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes

Los galardonados este miércoles en Pamplona con la Medalla de Oro de las Bellas Artes han agradecido el reconocimiento a la vez que han coincidido en rechazar la invasión de Ucrania por parte de Rusia y en su petición de paz.

La gaditana Sara Baras se ha mostrado «muy emocionada» por el reconocimiento que «es un regalo a tu trabajo» y «orgullosa como flamenca, como andaluza y como española». «Te remueve todo cuando te entregan un premio tan importante, recuerdas todas las cosas de tu carrera, la gente que te ha ayudado, todo lo que has crecido y todo lo que te queda por crecer», ha expresado la bailaora, que ha dedicado el premio a su padre.

Sobre la guerra en Ucrania , ha señalado que «es un momento muy triste y doloroso » y ha esperado que «esto pase lo antes posible y mandamos toda la energía más buena del mundo».

Entre los premiados se encuentran dos directores de cine, Alex de la Iglesia y Montxo Armendáriz , quien ha agradecido el premio, «que siempre es bienvenido». «Un premio como este es un reconocimiento a la importancia de la cultura », ha dicho el director navarro, para indicar, en estos momentos, que «la guerra destruye y la cultura construye».

Según ha expuesto, «todos los premios y reconocimientos que se puedan dar a la gente que estamos trabajando por dar a conocer la cultura e implicarnos con ella son bienvenidos ». Armendáriz ha añadido que es un «aliciente » recibir este galardón en su ciudad, Pamplona: «que sea en casa tiene una importancia especial porque estás rodeado de amigos, de familia y está muchísimo mejor».

Por su parte, De la Iglesia ha dicho que es un «honor » y un «privilegio» recibir este galardón. «Hay muchísima gente que yo creo que se lo merece más que yo en este caso y les echo de menos y me gustaría que estarían aquí», ha indicado.

Ha reivindicado «el papel de la cultura como algo más que ornamental, sino una pieza esencial en la construcción del ser humano ». «Quizás cuando falta la cultura es cuando nos encontramos con problemas que estamos viviendo ahora », ha señalado, para comentar que «hablar de cultura es muy importante precisamente ahora cuando descubrimos que hay casi una imposibilidad de encontrar un diálogo que resuelva un problema que a todos nos parece gravísimo «.

La soprano María Bayo ha considerado «muy emotivo » y «una ilusión enorme » coincidir dos navarros -junto con Montxo Armendáriz- en la entrega de estos reconocimientos y, además, en Pamplona «porque tenemos a la familia, pueden asistir mucho más fácilmente ».

Sobre la invasión de Ucrania, ha afirmado que «es una agresión horrible », también para Europa, y ha pedido que «esto se termine cuanto antes porque hay mucho sufrimiento detrás de todo este conflicto ». La cantante ha apelado a «tener paz » y ha remarcado que «lo que los artistas necesitamos es tener tranquilidad, paz y crear esa paz para que todos la podamos compartir ».

El bailaor Antonio Canales se ha mostrado «muy feliz » tras recibir la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que «jamás pensé en este reconocimiento ». Ha señalado que «los artistas somos muy vulnerables y ahora ya con mis 60 años, aunque soy un joven veterano, jamás pensé en este premio, es mucho más que un premio, es algo que yo le quiero dedicar a mi madre por haberme parido bailaor ».

Y también lo ha dedicado a todo el colectivo flamenco porque «es lo que me ha dado siempre la vida, por lo que he luchado ». «Es un premio que no consigues a tontas y a locas sino que son muchos años de trabajo, muchas bajadas, muchas subidas, muchos dolores, muchas lágrimas y muchas risas », ha dicho, para añadir que tanto Sara Baras como él «somos el foco del flamenco y que el flamenco esté aquí es muy importante ».

«Cuando todos pensemos que tenemos sobre nosotros muchos nubarrones negros, como los que han pasado en mi vida y en la de todos, pensemos que arriba hay siempre una alborada inmensa como la que hoy acabo de sentir », ha dicho.

La cantante Rosario ha mostrado su «orgullo» y «emoción», «pensando en todos los años que han pasado desde que empecé a cantar con esta ilusión de ser artista y ver que mis sueños se han hecho realidad, que la gente me quiere».

«Me acuerdo de mi familia, de todos mis seres queridos y todo esto me da muchísima fuerza para seguir en mi profesión, que es lo que más me gusta, cantar y bailar y llenar los corazones de la gente », ha resaltado la cantante, que ha considerado un «honor » tener el mismo reconocimiento que su hermana Lolita, que lo recibió en el año 2019.

«Estas medallas forman parte de toda la familia Flores, aquí arriba tenemos nuestros tres ángeles que están muy contentos de ver la trayectoria de mi hermana y mía ». «Qué viva la música, que por favor tengamos paz en este mundo loco en el que vivimos, y mucha música y mucho amor en los corazones », ha finalizado.

La actriz Emma Suárez ha considerado «un honor que el Ministerio de Cultura reconozca a sus artistas, a sus creadores » y se ha mostrado «muy agradecida de compartir este reconocimiento con personas que conozco, que son amigos y amigas, y que son para mí fuente de inspiración ». Sobre las personas reconocidas a título póstumo ha dicho que «forman parte de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestro pasado, de los momentos felices que hemos tenido».

«La carrera y la vida de un artista a veces se convierte en una carrera de fondo y es cuestión de supervivencia» y «muchas veces estos reconocimientos ni siquiera llegan a título póstumo sino cuando ya han pasado muchos años », ha indicado. «Ser un creador y un artista es algo vocacional que sale de la necesidad de expresarse y a veces no hay este reconocimiento. Así que hoy es un día para celebrar porque sí ha habido ese reconocimiento», ha celebrado.

Sobre la guerra en Ucrania, ha dicho que «estamos todos desconcertados, sorprendidos, tristes y afectados con lo que está sucediendo », que «podría suceder en cualquier lugar del mundo ». «Somos todos seres humanos, tenemos empatía con los demás y podemos imaginar lo que es vivir esa situación », ha afirmado la actriz, que ha llamado a no olvidar «a la gente que en este momento lo está pasando mal y tratar de hacer todo lo posible por acompañarles, estar con ellos, escucharles y por que se solucione cuanto antes y que estos gobiernos, los políticos, encuentren la solución, porque dependemos todos de ellos». «Mucha paz, mucho amor y respeto para todos», ha concluido.

Finalmente, el cocinero Quique Dacosta ha destacado que «es una satisfacción haber recibido la medalla de las Bellas Artes en una disciplina en principio no llamada a este tipo de reconocimientos pero que representan parte de la cultura y del arte » como es la gastronomía.

«Nuestro sector es artesano y no transita en la grandilocuencia de las palabras sino que desarrolla el trabajo desde la humildad », ha expresado Dacosta, que ha afirmado que «sentarse a una mesa es motivo de festividad, de representación territorial» y ha asegurado que «podríamos dar la vuelta por España con un viaje gastronómico y sin decirnos una palabra entenderíamos la idiosincrasia de un pueblo sólo con los alimentos y la forma de cocinarlos».