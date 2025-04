Pasaporte de pinceles para Los Ángeles

Los sueños a veces, se cumplen. Pero al contrario de lo que sucede en las películas, vienen precedidos de mucho trabajo, de tesón y de superar momentos en los que uno piensa que tiene que tirar la toalla o, como sucedería en el caso de Begoña Fernández , la protagonista de esta historia, guardar los pinceles. Y es que esta gaditana (que se ha ido formando en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, en la Winchester School of Art, la London College of Communication y el Neill Gorton Prosthetics Studio) ha conseguido dos hitos únicos casi de manera consecutiva: ganar el certamen de maquillaje ‘The prosthetics event ’ organizado en Birmingham (Reino Unido) y conseguir una beca para estudiar en el prestigioso ‘Cinema Makeup School ’ de Los Ángeles, una de las escuelas de maquillaje y caracterización más importantes del mundo y de la que salen algunos de los profesionales que trabajan para las películas de Hollywood .

Los hechos sucedieron casi a la vez. El ‘ The prosthetics event ’ se celebró el sábado 23 de noviembre en un abarrotado Ricoh Arena. De hecho, al evento suelen acudir unas 2.000 personas. El evento es un punto de e ncuentro para los amantes de los efectos especiales y maquillaje de prótesis de todos los niveles , donde se hace mucho hincapié en compartir conocimiento y enseñanza.

El encuentro está presentado por el artista de efectos especiales Neill Gorton (conocido por diseñar la caracterización de ‘Salvar al soldado Ryan’, ‘Doctor Who’ o ‘Los crímenes de Oxford ’). Debían medirse diez especialistas en maquillaje y prótesis. Entre ellos, sólo una española: la g aditana de 33 años Begoña Fernández Martín, que explica que en la competición «había que desarrollar un maquillaje de creación propia, es decir, todos las prótesis debían haber estado esculpidas, moldeadas y creadas por el artista» que tenía cinco horas para desarrollarla. Los miembros del jurado que lo valoraban era David Malinowski (ganador de un Oscar en 2017 por ‘El instante más oscuro’), C linton Aiden Smith y Goran Lundstrom .

Begoña, en el momento de conocer que había ganado. The Prosthetics Event

Beca para Los Ángeles

Pero la mayor alegría para esta especialista llegó pocos días después, cuando le informaron de que había obtenido la beca Ve Neill de 10.000 dólares para cubrir los estudios en el ‘ Cinema Makeup School’ de Los Ángeles . La beca recibe el nombre de la oscarizada maquilladora Ve Neill, que realizó las caracterizaciones de películas como ‘Mrs Doubtfire’, ‘Eduardo Manostijeras’ o ‘Piratas del Caribe’ . En este caso, el premio se lo concedió un jurado profesional , que valoró la calidad de su trabajo. «En ocasiones anteriores me había presentado a otra modalidad que ofrece esta escuela para becar alumnos en la que, tras superar una criba –que Fernández superó en tres ocasiones–, se realizaba una votación popular para decidir el ganador». Sin embargo, el problema siempre era el mismo: había alumnos que arrastraban a muchos seguidores y se hacían con el premio .

El premio se lo concedió un jurado profesional; en el jurado popular se quedó a las puertas en tres ocasiones

Este año, fue distinto. «Me puse a llorar de emoción cuando me enteré », confiesa Fernández, que detalla que el estudio se ha hecho muy popular porque, gracias por su ubicación (cerca del barrio de Hollywood) tiene mucha conexión con los estudios de cine. «Además, en la Comic-Con de San Diego , la más grande que se celebra a nivel mundial, realizan exhibiciones diarias», explica.

Fernández, que estas navidades se encuentra en Cádiz después de diez años («qué cambiada está la ciudad»), relata que esta especialidad, muy demandada en el cine, aún no cuenta con mucho predicamento en España «aunque tenemos muy buenos profesionales, como D avid Marti y Montse Ribé , que son referentes a nivel internacional». La beca que le han concedido, «que pienso aprovechar a tope», no le cubre los gastos de manutención en Los Ángeles, «así que me espera un año de estar trabajando y ahorrando a tope para poder mantenerme allí».

Su idea: poder quedarse allí para dedicarse completamente a su pasión , «aunque todo dependerá de los permisos de residencia que pueda conseguir ». Algo que puede jugar a su favor es que, desde este año, es también ciudadana británica. Desde su doble condición ve con pesimismo lo que sucede en su país de residencia «porque, con el Brexit, nadie sabe lo que va a pasar, no está claro si nos encaminamos al desastre o será una decisión acertada».