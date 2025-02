Los motivos para entender qué está pasando en la huelga de Cádiz y qué piden los trabajadores del Metal

La huelga de los trabajadores del Metal en la provincia de Cádiz ha paralizado la principal industria gaditana . Este miércoles 24 de noviembre se cumplía el noveno día de huelga indefinida, con protestas violentas y la intervención de la Policía para evitar sobre todo el colapso en las principales vías de acceso. Fuego, barricadas, lanzamiento de piedras y tornillos, bolas de goma, gases y humo... pero ¿qué es lo que pasa realmente en Cádiz?

Tierra de movilizaciones históricas, en este caso no se trata ni del cierre de una gran empresa, ni de despidos masivos ni Ertes escandalosos. Es una cuestión de sueldo. Patronal y sindicatos negocian el convenio del sector tras expirar el pasado diciembre y ya hay preacuerdo.

¿Qué reclaman los sindicatos?

Este miércoles 24 de noviembre se celebró la cuarta reunión para negociar el convenio colectivo , y las posturas parecían estar cada vez más cerca. Los representantes de los trabajadores piden un incremento salarial del IPC para este ejercicio, y es que la inflación se ha disparado hasta superar el 5%, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo.

Concretamente, los sindicatos piden una subida del 2,5% más el IPC anual para 2022 y una del 3% más IPC para 2023 , junto a una rebaja de cuatro horas de trabajo al año.

¿Qué ofrece Femca, la patronal del Metal?

En la última reunión han ofrecido un convenio a tres años de vigencia (2021-2023):

2021: 2% a tabla. Efectos retroactivos desde el 1 de junio de este año con facilidades para pagar los atrasos de 2021 durante 2022.

2022: 2% a tabla

2023: 2% a tabla.

Si al final de 2023, el IPC real de los tres años hubiera sido superior a las subidas planteadas, se abonaría a cada trabajador una paga por la diferencia.

Es la principal propuesta aunque también han realizado otras dos (una de ellas con un convenio de cuatro años). Así los empleados podrían recuperar ese poder adquisitivo. Todas han sido rechazadas.

¿Por qué no aceptan los sindicatos?

Porque aseguran que tres de cada cuatro empleos del sector del metal en la provincia gaditana son eventuales . No abunda el contrato indefinido, por lo que no podrían recuperar nunca el poder adquisitivo. Lo quieren ahora para hacer frente a la actual inflación, y no en un futuro.

¿Por qué no aceptan los empresarios?

Para la Federación de Empresarios del Metal de la provincia (Femca), estas subidas del 2, 2,5 y 3% anual que piden sindicatos, además de la rebaja de cuatro horas de trabajo cada año, supone un mazazo definitivo para una industria gaditana que también se encuentra sumida en la actual crisis.

Cádiz perdería la competitividad, es decir, no podría con otras provincias, donde las condicionales laborales son inferiores a las de los operarios gaditanos (sólo Navarra está por encima).

Para la Femca también hay inflación: han subido la luz, el transporte, los combustibles y ha quedado tocada la industria con el parón provocado por la pandemia del coronavirus .

¿Quién convoca la huelga?

Las centrales sindicales UGT FICA y Comisiones Obreras son los dos principales sindicatos que han convocado esta huelga indefinida. Comenzó el martes 16 y ya son ocho días sin producir.

La Coordinadora de Trabajadores del Metal es un movimiento que surgió durante la última crisis naval de la provincia (2013-2016) agrupando a los parados que dejaba la falta de encargos en Navantia. La Coordinadora está vinculada directamente con la Confluencia Sindical, otro movimiento de izquierda que ha agrupado a los sindicatos minoritiarios (CGT, Ustea, CNT, AO...) y que buscan su espacio como alternativa a los sindicatos tradicionales: UGT y CC OO. Tanto la Coordinadora como la Confluencia pilotan las manifestaciones más duras de la Bahía.

¿Cuántos trabajadores están afectados por la huelga?

El secretario general de la Federación del Metal de UGT en la provincia de Cádiz, Antonio Montoro, data en 29.000 los trabajadores convocados al paro indefinido y en 5.600 las empresas afectadas. Aquí es clave el papel de la industria auxiliar de los gigantes Navantia, Airbus y Dragados.

¿A qué se debe tanta violencia?

Desde la Subdelegación de Gobierno hablan de un nutrido grupo de manifestantes que marchan de manera pacífica y reivindican sus derechos de manera legítima, haciendo uso de su derecho a la huelga. Pero hay varios grupúsculos radicales no relacionados directamente con el sector del metal e incluso procedente de otras provincias que están provocando los principales altercados con agresiones, lanzamiento de piedras y objetos a la Policía, quemas de neumáticos y contenedores (hasta coches y grúas) y cortes de carreteras básicas para los servicios mínimos.

¿El convenio colectivo atañe a todos los trabajadores del Metal?

En absoluto . Al igual que en otros sectores, las principales empresas como Navantia (astilleros) están por encima de convenio.