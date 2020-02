SUCESOS Un kaláshnikov, listo para matar, en la última 'guardería' de narcos descubierta en Sanlúcar En la vivienda, situada a unos 600 metros de la playa, La Guardia Civil encontró más de tres toneladas de hachís en fardos pero además una de las armas más letales que hay en el mundo. Junto a ella, dos cargadores, preparada para ser disparada Los detenidos fueron sorprendidos por los agentes cuando estaban cargando la furgoneta con la droga. En la casa, un adosado, con rápida salida a la carretera, estaban construyendo un zulo

De nuevo otra prueba más de que los asuntos relacionados con el narcotráfico se están poniendo más que serios en la provincia de Cádiz. La rivalidad que existe entre las bandas que se dedican a colar desde Marruecos, alijar en las playas gaditanas (de punta a punta) y trasladar el hachís hacia el interior de la Península, es cada vez mayor. Por lo que, esa competencia hace que tomen más precauciones para que no les quiten lo que con tanto esmero guardan a precio de oro. Y por ello, no les tiembla el pulso si tienen que armarse hasta los dientes con, incluso, fusiles o subfusiles de asalto.

Y no hay que retrotraerse mucho en el tiempo. Hace tan solo unos días, uno de estos fusiles, un kaláshnikov, también llamado comunmente AK-47 (por el mítico modelo ruso primigenio), aparecía en una de las 'guarderías' que los narcos tienen para almacenar la droga una vez que la descargan en la playa y antes de llevarla a su destino final. El arma, considerado uno de los más letales y destructivo que existen, se encontraba dentro de la vivienda que fue registrada por los agentes. Al lado, dos cargadores. Es decir, con munición de sobra para ser utilizada en cuanto fuera necesario.

Cuando los guardias civiles llegaron a esta casa sorprendieron a los narcos fuera, cargando con fardos una furgoneta. Los agentes habían tenido noticias, gracias a la colaboración ciudadana, de que esta vivienda, un adosado, estaba sirviendo de almacén de droga. La ubicación era ideal para ello. Entre Sanlúcar y Chipiona, a 600 metros escasos de la playa y con rápida salida a la autovía. De hecho, no es la primera vez que las fuerzas policiales intervienen en esta casa ya que al parecer sirvió en su día también como 'vívero' de marihuana.

Un agente entra en el zulo que se estaba construyendo en la casa.

Pero en esta ocasión lo que había dentro eran fardos. Muchos. 104 exactamente. Más de tres toneladas de hachís. Una cantidad considerable que suele ser trasladada en semirrígidas de alta potencia. La droga no debía de llevar mucho tiempo en la casa. Ya la estaban cargando en una furgoneta para llevarla a su próximo destino, un viaje que no suelen posponer para que no les incauten o roben la mercancía y tener después que rendir cuentas con los jefes del otro lado.

Pero es que además, en el interior de la casa, los agentes descubrieron que estaban haciendo un zulo, un habitáculo subterráneo para meter los fardos y ocultarlos y que también son cada vez más frecuentes en estas guarderías. Justamente hace una semana se halló uno de estos zulos cavado en una cuadra y tapado con paja y alpaca de los animales. De nuevo en Sanlúcar.

Por todos estos evidentes indicios, los agentes detuvieron de inmediato a las cinco personas que se encontraban en la vivienda. Tras pasar a disposición judicial todos ellos han ingresado en prisión como presuntos autores de los delitos de narcotráfico, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.