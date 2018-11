Cupón de la ONCE por el 40 cumpleaños de la patronal de Cádiz Lleva impresa la imagen de la CEC y el sorteo se celebrará el próximo 27 de noviembre

La ONCE se suma a la celebración del 40 aniversario de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) dedicando su sorteo del próximo martes, 27 de noviembre, a esta conmemoración.

El director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, ha presentado este jueves la imagen de este cupón al presidente de la CEC, Javier Sánchez, en la sede de la Confederación. Cinco millones y medio de cupones reproducen la imagen corporativa de este aniversario que lleva por lema "Defendiendo los intereses de las empresas desde 1978".

Ríos sostuvo que la incorporación de una persona con discapacidad en el mercado de trabajo es, siempre, una inversión rentable para los empresarios y las empresas y es un beneficio que redunda en el conjunto la sociedad. En este sentido, juzgó como una prioridad que los empresarios gaditanos confíen sin matices en el talento y capacidad de las personas con discapacidad y que conozcan y que se apoyen en los muchos instrumentos que tienen a su alcance para facilitar su incorporación al mercado laboral para impulsar y reforzar de paso la responsabilidad social de las empresas.

"Dado que el empleo que es siempre la mejor garantía de inclusión social –subrayó el director de la ONCE en Cádiz-, animaría a los empresarios a que

pierdan también sus recelos, que confíen y abandonen sus estigmas y que sean más ambiciosos en sus metas a la hora de apostar por las personas con discapacidad para crecer como empresas socialmente responsables. Porque no arriesgan, invierten, ganan en competitividad y logran más beneficio, económico y social. Y así, ganamos todos", afirmó.

Por su parte, Javier Sánchez Rojas ha asegurado que "para nosotros este cupón es un regalo impagable. Miles de personas en toda España van a saber el próximo martes que, gracias a la ONCE, en Cádiz, hay una organización de empresarios que está celebrando su 40 aniversario, sumándose así a las cuatro décadas de democracia en España: el 40 aniversario de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz".

