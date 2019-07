Cádiz Antonio Sanz deja la presidencia del PP de Cádiz Lo ha anunciado esta misma mañana en un comite intermunicipal celebrado en la capital gaditana. La delegada del Gobierno de la Junta, Ana Mestre, ocupará el cargo Sanz asegura que dimite para dedicarse «al cien por cien a mis tareas de gobierno en Andalucía». «Hago lo que debo y cumplo con lo que dije»

M. Almagro Cádiz Actualizado: 13/07/2019 13:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Antonio Sanz destaca que Cádiz es la provincia andaluza que más inversiones va a recibir en 2019

Antonio Sanz ha anunciado esta mañana que deja la presidencia del PP de Cádiz. Lo ha comunicado en una reunión intermunicipal de su partido que se ha celebrado en el Hotel Parador Atlántico, en la capital gaditana.

«Es un buen momento para abrir una nueva etapa», ha afirmado Sanz nada más comenzar su discurso ante los recién elegidos y también reelegidos como responsables del partido en cada una de las localidades de la provincia. Tras agradecer y alabar el esfuerzo realizado a todos en una «campaña complicada», Antonio Sanz ha comunicado que deja la presidencia del PP en Cádiz después de haber logrado «un cambio de gobierno histórico en Andalucía tras más de 30 años de poder socialista». «Estoy convencido de que ha llegado la hora, también para el PP de Cádiz, de aprovechar la libertad del momento para abrir nosotros también una nueva etapa», ha asegurado a los presentes.

«Recordaréis que con motivo de la construcción del Gobierno andaluz del cambio que al asumir la Viceconsejería de la Vicepresidencia de Administración Pública e Interior os dije que dejaría la presidencia del Partido Popular de Cádiz para dedicarme al cien por cien a mis tareas de gobierno en Andalucía. Así era y tras seis meses de gobierno, la experiencia y el día a día me ratifican aún más en la necesidad de cumplir ese compromiso».

«Por eso os anuncio que presento mi dimisión, mi renuncia, a la presidencia del Partido Popular en la provincia de Cádiz. Siempre he hecho lo que debo, porque hacer lo que quiero era más fácil. Hubiera cumplido el primer día pero mi responsabilidad ha sido siempre garantizar la estabilidad y el trabajo del partido, especialmente cuando nos encontramos en procesos electorales. Entonces no era el momento, ahora libremente y sin que nadie me lo haya pedido, exigido o recordado, considero que es la decisión correcta. Cuando alguien da todo de sí nadie me puede pedir más. Hago lo que debo y cumplo con lo que dije», ha manifestado.

Sanz dimite por tanto de esta responsabilidad orgánica para centrarse en sus nuevas obligaciones como viceconsejero de la Junta de Andalucía. La delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Ana Mestre, asumirá el cargo.

(Habrá ampliación)