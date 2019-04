AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ El parque infantil de Puntales sufre el vandalismo La Policía Local va a reforzar la vigilancia en estos espacios de disfrute para los más pequeños

El parque infantil ‘El Campillo’ de Puntales ha sufrido varios actos vandálicos, que han provocado desperfectos en el suelo de caucho y en los columpios, cuyos sillones han sido quemados. Además, han esparcido basura por todo este espacio de disfrute para los más pequeños.

Por ello, el concejal delegado de Urbanismo y Mantenimiento Urbano, Martín Vila, ha denunciado y criticado esta actitud, pues además se habían acometido labores de reforma hace escasas fechas. «Desgraciadamente, el vandalismo en los parques infantiles de la ciudad no es algo nuevo, y muchas veces no se da abasto para sustituir todas aquellas piezas y/o atracciones infantiles que son objeto de acciones destructivas por parte de los vándalos. Desde el equipo de Gobierno condenamos dichas acciones y pedimos a los ciudadanos no sólo que cuiden y respeten los espacios públicos, sino que también denuncien este tipo de actos a la Policía si son testigos de ellos».

Al respecto, el concejal delegado de Policía Local, David Navarro, ha anunciado que los agentes van a reforzar la vigilancia en los parques infantiles de la ciudad.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Urbanismo, realizó el pasado año obras de rehabilitación y reparación en los parques infantiles, con un presupuesto de 100.000 euros de los fondos del Plan Invierte.

«Para el Equipo de Gobierno, el mantenimiento de estas zonas de juegos infantiles es una prioridad», defiende Martín Vila.