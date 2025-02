Los operadores jurídicos manifiestan su indignación por las vacaciones judiciales

Antes de la llegada del coronavirus , durante el mes de agosto los tribunales se paraban, cesaban su actividad y solo quedaban algunos de guardia para atender los casos imprevistos y urgentes. Sin embargo, este año los juzgados, con motivo de la pandemia , se paralizaron y, de forma excepcional, el ministro de Justicia manifestó que el mes de agosto sería inhábil solo del 1 al 11 y a partir del 12 volvería a ser hábil, salvo las excepciones que los distintos textos legales marcan para casos concretos.

Esta decisión, tal y como manifiesta el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz , José Blas Fernández, «era lógica para poder acelerar e impulsar parte, aunque fuese mínima, de los atrasos y paralizaciones». No obstante, tal y como denuncia Fernández, «los profesionales hemos notado que los jueces no han señalado ni un solo juicio en agosto y para colmo, los funcionarios nos están bloqueando y machacando a través del sistema LexNet con documentos que tenemos que enviar en los plazos previstos» y añade, «estamos recibiendo un montón de notificaciones a los que hay que dar curso en estos días de agosto para no perder los recursos».

Ante esta situación, los operados jurídicos, es decir, abogados, procuradores y graduados sociales , muestran su indignación y malestar porque «mientras que los profesionales del Derecho estamos recibiendo notificaciones, recursos, autos, sentencias y dando respuesta en los plazos estipulados, no es de recibo que jueces, magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia y los funcionarios, estén en su gran mayoría de vacaciones, pues si ellos lo están y no están señalando juicios como debería ser desde el día 12 de agosto, entonces el Consejo General del Poder Judicial, debería actuar y aplicar lo que es de Justicia para todos», declara Fernández.

«Que haya vacaciones para todos o que no haya solo para unos pocos. En el mes de agosto que se podían haber adelantado juicios , no hay ninguno hasta septiembre . Esta situación nos ha indignado porque nosotros sí estamos trabajando y cumpliendo los plazos», agrega el representante de los graduados sociales en Cádiz.

«Excepciones existen muchas y miembros de la judicatura trabajando también los hay, pero si desde el 12 al 31 de agosto es hábil, todos debían estar en el tajo», concluye Fernández.