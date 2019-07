Cádiz Juan Marín pide «lealtad institucional» a Kichi en un rifirrafe por la Ciudad de la Justicia El vicepresidente asegura estar a la espera de la reforma del PGOU, que debe aprobarse en Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, para que los antiguos depósitos de tabaco sean cedidos a la Junta de Andalucía: «El alcalde sabe perfectamente cuáles son sus obligaciones» «El procedimiento es el que es. A partir de ahí se pueden hacer muchas declaraciones», ha manifestado, después de que Kichi ponga en cuestión su compromiso con la ubicación elegida

Fran M. Galbarro @franmgalbarro Actualizado: 22/07/2019 15:03h

Cruce de declaraciones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz en torno a la ubicación definitiva de la Ciudad de la Justicia. El rifirrafe ha surgido a partir de una rueda de prensa celebrada el pasado sábado en la que Ana Mestre dejó entrever que el estudio de 50.000 euros presupuestado a nivel autonómico servirá para determinar la ubicación idónea en Cádiz.

José María González 'Kichi', que recibió el compromiso de la Juan Marín en su última visita institucional al Ayuntamiento de Cádiz para ubicar la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de tabaco, se pregunta «qué valor» tiene lo hablado con el vicepresidente de la Junta de Andalucía una vez que la delegada del Gobierno autómico no suscribe lo planteado en aquella reunión. «Mestre contradice la palabra de Juan Marín y deja de nuevo en el aire un proyecto vital para la ciudad”, ha señalado el alcalde.

Todo ello en una jornada en la que Marín regresaba a la ciudad gaditana para aprobar en la Diputación los convenios para la adquisición de los materiales de las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario. Preguntado por estas declaraciones, el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha recordado que «el alcalde sabe perfectamente cuáles son sus obligaciones».

Y es que, ha recordado Marín, hasta que no se lleven a cabo las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y estas sean aprobadas en Pleno, «yo no puedo hacer nada más». «A mi no me habrá escuchado el alcalde en ningún momento decir que yo no vaya a asumir los compromisos», ha reiterado.

«El procedimiento es el que es»

En el encuentro entre ambos en el mes de abril, se planteó que el primer pleno que se celebre tras las Elecciones aprobaría la cesión del terreno que permitirá firmar un convenio y empezar con el anteproyecto. Un paso que aún no se ha dado. Por ello, el vicepresidente ha insistido en que «el procedimiento es el que es» a pesar de que «a partir de ahí se pueden dar muchas notas de prensa y muchas declaraciones». «¿Y si mañana el Plan General de Ordenación Urbana dice que no es posible este lugar? ¿O que la edificabilidad no es la que planteamos», ha preguntado.

De esta forma, Juan Marín ha pedido «lealtad institucional» para llevar a cabo este proyecto. El alcalde, por su parte, ha exigido a PP, Vox y Ciudadanos «que se pongan de acuerdo, que dejen el clasismo que les impide apostar por un proyecto dinamizador como es la Ciudad de la Justicia para una zona en la que se encuentran barrios humildes como el Cerro del Moro o Loreto», que son «barrios a los que olvidó y maltrató la derecha durante 20 años» en la ciudad de Cádiz.

Como respuesta a la nota de prensa enviada por el Ayuntamiento de Cádiz, Marín ha insistido en que «la Consejería no decide donde se ubica, sino que está dispuesta a que el Ayuntamiento ponga a disposición los suelos». En este sentido, ha recordado que «ya hubo un primer intento en unos terrenos que le ha costado más de dos millones a los andaluces, donde se hicieron una serie de estudios y esos dos millones han quedado en el cajón de lo olvido y esos recursos no se ha usado como debían», en referencia a la ubicación planteada en un primer momento en San Severiano.