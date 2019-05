MUERE JUAN CARLOS ARAGÓN Juan Carlos Aragón, Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz El Capitán Veneno ya lo tenía asegurado por la puntuación, aunque por desgracia lo recibirá a título póstumo

Juan Carlos Aragón recibirá el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz. El Capitán Veneno será reconocido de esta manera con la principal distinción de la fiesta gaditana, más que merecida por su enorme trayectoria, por sus premios, su compromiso y la revolución que ha supuesto en este universo.

Aragón tendrá su antifaz aunque será a título póstumo. No obstante, no se trata de un gesto después de su fallecimiento. El autor ya lo tenía asignado para el próximo mes de febrero. Por desgracia, el Antifaz esta vez no llega tarde, sino su muerte demasiado pronto.

Hasta hace pocos años, era requisito indispensable contar con 25 años de participación directa en la fiesta. Los parámetros cambiaron para no ser injustos con personalidades que engrandecieron el Carnaval pero no llegaron a esa cifra. Por ejemplo, el Maestro Peña, el cuarteto Peñita, que no pudo recogerlo en vida por cuestiones cuantitativas y no cualitativas.

Al Peña se le entregó este mismo año, al igual que a Manolito el Cariñoso, de manera simbólica pues ya no están entre nosotros. Pero este no es el mismo caso. Juan Carlos Aragón ya cumplía los requisitos para agarrárselo bien a su solapa. El Capitán Veneno era el autor con más puntos en este curso, con 38 por tener 30 años concursando y 16 años con premios.

El invierno pasado ya sabía que si alguna de sus dos agrupaciones pasaba a la final tenía ese Antifaz asegurado, por méritos propios y por puntos. La Asamblea para hacerlo oficial se convoca tradicionalmente en septiembre y octubre, para ser proclamados oficialmente en el concurso siguiente, y por ello aún no se ha hecho oficial.

Estos son los Antifaces de Oro del Carnaval de Cádiz

1967

Francisco Vélez García

Claudio Sánchez Martín

Manuel Morilla Delgado

Manuel Gómez Castro

1968

José Macías Retes

Ramón Díaz Gómez

1969

Francisco Alba Medina

Manuel Bravo Vilar

Joaquín Fernández Garaboa

Manuel González García

Eduardo Delgado Camelo

1970

Francisco García de Quirós

Manuel Merello Torres

José Montes de Oca

1971

Antonio Gutiérrez Ortiz

Antonio Torres Ramírez

Luis Ossorio Rossi

Pablo Martínez

1972

Antonio Clavaín Brull

Antonio Girón Beret

Juan Olmedo Marín

1973

Agustín González Rodríguez

Gustavo Rosales Márquez

José María Ramos Borrero

1974

Juan Poce Blanco

Francisco Mora Serván

Francisco Campos Lado

1975

Enrique Gómez Gómez

Salvador Lucas Pavón

Eduardo Martínez Trujillo

1976

Manuel de Agustín López

Manuel Sánchez Mellado

Federico Aparicio Caballero

Vicente del Moral Alonso

1977

Antonio del Valle Carrillo

José Luis Arníz Muñoz

Mariano Guiral López

1978

Pedro Romero Baro

Manuel Fornell Martínez

Fernando García Pró

1979

Enrique Villegas Vélez

José Rodríguez Rodríguez

Francisco Barroso Sánchez

1980

Francisco Fernández de la Puente

Manuel de Palacio Dorado

Ricardo Villa Ragel

José Quintana Barreiro

1981

Manuel Cía Arteaga

Antonio Martín García

Enrique Cheza Fernández

Manuel López Cañamaque

1982

Rafael Herrera García

Antonio Migueles Delgado

Pedro Serrano Manzorro

1983

Santiago Cano Mata

José Aguilar Cantero

Jesús Monzón Fernández

1984

Manuel Moreno Pavón

Antonio Mariscal Montero

Antonio Martín Salomón

José Mena Ortega

1985

José Gómez Gómez

Antonio Rivera Guzmán

Manuel Martín Caramé

Juan Muñoz Durán

1986

Salvador Galeote Ruiz

1987

Manuel Rodríguez Cantero

Antonio Pérez Campo

1988

Pedro Picón Reyes

Carlos Brihuega Rodríguez

Rafael Villa Rivilla

1989

Carlos Peña Ventosa

Francisco Rojas Haro

José Ruiz Fernández

1990

Juan Muñoz Sánchez

Aurelio Real Germán

Manuel Castellón Pareja

1991

José Rodríguez Hurtado

Manuel Argibay Fernández

José Sevillano Sánchez

1992

Emilio Álvarez López

Juan Rivero Torrejón

1993

Juan Garrido Ponce Juanelo

Antonio Rico Segura Pedro el de los Majaras

1994

Miguel Rodríguez Andrés

1995

Ángel Noya Gómez

1996

Antonio Guerrero Caramé

1997

José Pérez Toledo

1998

José Martínez González

Eugenio Barriola Macías

1999

José Moreno Moreno

Rafael Torrejón Zuaza

2000

Miguel Pérez Calvente Miguel, El Mellao

Diego Macías Mera

2001

Bernardo Castejón Alvarado

Emilio López Prats

2002

José Luis Gutiérrez Calleja Pepillo

Rafael Mosquera Muñoz Faly

2003

Basilio Ruiz Méndez

Pedro de los Reyes Liberato

Diego Caraballo Blanco

Salvador Rodríguez

2004

Joaquín Quiñones Madera

Julio Pardo Merelo

Fernando Ariza Iglesias

2005

José Helmo Cesio Pepón de Cai

Manuel Sánchez Alba Noly

José Ramón de Castro González Ramoni

2006

Tomás Lillo Jiménez

Ángel Subiela Gómez

José Luis Bustelo Sánchez

Luis Ripoll Lázaro

2007

José Antonio Cervantes Segura

Manuel Mayo Díez de la Torre

Manuel Cabañas Rodríguez

Rafael Pastrana Guillén

2008

José Luis García Cossío Selu

Juan Lucena Morant

José Luis Monzón Cruz

Antonio Cantos Ossorio Caracol

2009

Carlos Brihuega Delgado Carli

Antonio Rivas Cabañas

Francisco Jiménez Collar

Gerardo Muñoz Velázquez

2010

José Manuel Cornejo Benítez Chico

Ramón Andrades González Chispa

Mariano Varela Sánchez

Rafael Valero Pérez

2011

José Antonio Pérez Fernández Habichuela

Juan Fernández Domínguez

Félix Cabana Carrión

Bernando Moreno Gómez Bernardi

2012

Antonio Rodríguez Martínez Tío de la tiza

Manolo Santander Cahué

Juan Rivero Muñoz

Francisco Oliva Correro

Carmelo García Muñoz

2013

Antonio de Carlos Moreno

José Luis Mejías

José Ramón Kiko Zamora

Manuel Carrión El Cabra

Andrés Gatica

2014

Fernando Migueles Santander Nandi

José Chulián Alcántara

Manuel Tato

José Manuel Escandón Villegas El Cuñao

Juan Luis Fernández Cerredo

2015

Constantino Tovar Verdejo Tino

Francisco Sánchez Payán Pacoli

Manuel Cabana Carrión Ronco

José Luis Suárez de Bustillo Varilla

Antonio Gijón Cabeza Willy

2016

Juan Manuel Braza Benítez El Sheriff

Francisco Manuel Olmedo Losey Willy Olmedo

Antonio Rodríguez el Maera

José Manuel García El Crui

Eusebio Torres Peyo

2017

José Luis Ballesteros Castro ‘Love’

José Armario Gómez ‘Formi’

José Antonio García Muñoz ‘Tuffi’

Saturnino Flores Sotelo

Luis Rivero Ramos

2018

Francisco Abeijón Ramos ‘Carapalo’

Francisco Sibón Pereira ‘Paqui’

José Manuel Pedrosa Rodríguez,

Miguel Larrán Saá

Antonio Carrión Sandoval

Manolo Cornejo, a título póstumo.

2019

José Antonio ‘Nene’ Cheza

Joaquín Gutiérrez Martín

Francisco Javier Alcántara Sánchez

Juan Ignacio Moreno Verdulla

Ángel Iglesias García ‘Angelin'

José Peña Herrera, ‘El Peña’

José Manuel González Aragón ‘Manolito el Cariñoso’.,