Duro ataque de Kichi a PSOE y PP para justificar que no ha abierto las playas esta semana

El alcalde de la ciudad, José María González Santos ‘Kichi’ , ha justificado la decisión del Ayuntamiento de Cádiz de aplazar la apertura de las playas lanzando un duro ataque hacia los líderes municipales del PSOE y del PP , tras criticar éstos los retrasos del equipo de Gobierno en la puesta a punto de este espacio.

Kichi se despacha asegurando que: « Ni en tiempos de pandemia Cádiz cuenta con una oposición responsable . Ni en plena crisis sanitaria que se ha cobrado la vida de más de 28.000 personas en España, PP y PSOE en Cádiz son capaces de mirar por el interés común en lugar de buscar rédito político».

El regidor gaditano se refiere a los socialistas, quienes le permitieron tanto en 2015 como en 2019 gobernar la ciudad con su apoyo, asegurando que: « Con el PSOE acabaré muy pronto . Porque sus críticas y sus argumentos políticos se han vuelto muy pobres. Tienen escasas raíces ideológicas y se sienten más cómodo en la bancada de la derecha».

Kichi añade que el PSOE «dice que no abriremos las playas por falta de diligencia. Pero resulta que en Puerto Real y Chiclana , donde gobiernan sus compañeros de partido, han tomado la misma decisión que la nuestra de aguantar apenas unos días más. En fin, que se den las explicaciones entre ellos. Porque precisamente este partido debería saber mejor que nadie la importancia ahora de una oposición responsable».

El alcalde se reserva sus críticas más duras hacia el PP, al que achaca que «la única propuesta que nos han hecho desde que comenzó el Estado de Alarma es poner un crespón negro en la bandera de España. Fin. Ahí acaban sus ideas. No se han enterado aún que las banderas no se comen ».

Kichi recuerda que Juancho Ortiz, presidente del Grupo Municipal Popular, «de ilustre familia de abogados, me llama flojo. Flojo como crítica política, qué pobre, ¿verdad? Me han llamado cacique y fascista, han atacado también al voluntariado de la ciudad y, ahora, lo único que tiene que decir en mitad de la pandemia más dura a la que nos hayamos enfrentado nunca es: flojo y «pon un crespón negro en la bandera de España. El PP de Cádiz se retrata sólo ».

El alcalde califica además al líder de los populares de «clasista» señalando que «ese clasismo de clase alta y privilegiada que no asume que la Alcaldía de Cádiz no es de su propiedad. Qué sabrá Juancho Ortiz lo que es trabajar, si nunca tuvo que emigrar, como mi familia, para ganarse el pan . Si nunca se ha pegado los veranos a pleno sol, poniendo y quitando hamacas en la playa para pagarse sus estudios como hice yo durante años. Qué sabrá Ortiz, que creció entre privilegios, que desconoce el olor de las casas donde trabajan los soldadores de Astilleros. Qué sabrán ellos de los rostros, las manos y las vidas de los vecinos y vecinas de la ciudad».

La salud de los gaditanos

Kichi justifica que no se han abierto al baño las playas de Cádiz esta semana «porque no pienso poner en riesgo la salud de los gaditanos y gaditanas . Porque la apertura ayer, como hicieron otros municipios, está sujeto a improvisaciones. Y después de meses de comportamiento ejemplar, de confinamiento y responsabilidad común, yo no voy a poner en riesgo todo ese sacrificio por una medida populista».

Culmina diciendo que: «No seré yo quien ponga en riesgo la salud de los gaditanos y gaditanas. Por muchos aspavientos e insultos que hagan PP y PSOE».