Cada año de retraso en el pliego de transporte le cuesta a los gaditanos dos millones de euros

El Pleno municipal que se celebra este viernes volverá a abordar acerca de la urgente necesidad de que el Ayuntamiento de Cádiz apruebe un pliego de transporte urbano para la ciudad de Cádiz.

Se trata de una propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista en la que se especifica además que esta aprobación tenga lugar en los próximos tres meses, «atendiendo a las necesidades de movilidad, de accesibilidad, de carácter medioambiental y de cambio en el trazado de la ciudad que obligan de manera imperiosa a un pliego sin más dilación», según manifiesta la portavoz del grupo, Mara Rodríguez .

La edil recuerda que Cádiz lleva años a la espera de un pliego que regule la flota de autobuses actual explicando la última prórroga venció en el año 2015 , cuando el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento, prórroga que casi seis años después se sigue manteniendo. Mara Rodríguez alerta que el retraso en la aprobación de un pliego anunciada por el equipo de Gobierno en numerosas ocasiones «supone pagar del bolsillo de todos los gaditanos y las gaditanas un déficit de explotación a la empresa concesionaria del servicio de más de dos millones de euros al año».

La portavoz añade que «el propio equipo de Gobierno encargó una auditoría en 2015 y comunicaron que iniciaban la redacción del borrador del documento que regularía el transporte urbano en la ciudad, pero han pasado seis años y todo sigue exactamente igual».

Rodríguez se muestra muy crítica ante esta falta de gestión y «las incontables veces que el Alcalde y el concejal responsable se han comprometido con sacar hacia adelante este pliego».

En concreto, recuerda que a finales de 2017 se anunció que el borrador estaba muy avanzado y que estaría listo para enero de 2018. Ya en 2018 «afirmaron que se llevaría a Pleno a finales de ese mismo año». En 2019, en la antesala de las elecciones municipales, «indicaron que se había encargado un informe a la Universidad de Cádiz, del cual saldrían cuatro propuestas de modelo de transporte urbano, a contrastar con la oposición, y también circuló por la ciudad un autobús híbrido en pruebas, del que nunca más se supo ».

Añade que «un pliego que manifestaron, poco después, que ya estaba casi listo para la próxima legislatura pero ya nos encontramos casi en el ecuador del segundo mandato y todo sigue igual , un anuncio detrás de otro durante años sin que llegue a concretarse en nada».

Mara Rodríguez destaca los últimos anuncios del equipo de Gobierno al respecto, como el realizado en junio de 2020 o el pasado 5 de enero de 2021, «cuando el concejal Vila declaró que una de sus actuaciones iba a ser el pliego de transportes, retrasado, entre otros asuntos, por la pandemia».

«Lo cierto es que vamos a empezar febrero de 2021, y más allá de excusas, no tenemos pliego, y seguimos con un sistema de transporte público que no se corresponde con las necesidades de la ciudad, con una flota obsoleta y contaminante , con barrios de primera y de segunda, con necesidades que no se cumplen atendiendo al trazado de las líneas, a la frecuencia y a los propios vehículos y con un déficit de explotación, ya referido, que supone más de dos millones por año de retraso a las arcas municipales», incide la portavoz del Grupo Municipal Socialista.