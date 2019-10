Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo ¿Sabes si es malo para la salud comer huevos a diario? Los expertos afirman que aún persisten falsos mitos sobre el huevo que afirman que su consumo aumenta el colesterol . Dado su alto contenido en colina, que se encuentra en su yema, es una fuente importante de betacarotenos, los cuales ayudan a mejorar la vista. La nutricionista y dietista Fátima Japón destaca además la importancia de incluirlos de forma regular en nuestra dieta: «Tiene un gran poder saciante y bajo contenido en calorías, además de su versatilidad a la hora de hacer platos (en tortillas, huevos cocidos, huevos revueltos...)».

Cabe destacar la importancia de no manipular este alimento. Si bien cuando lo volcamos sobre un plato o vaso hay que fijarse en que la yema no se rompa y la cáscara esté en perfecto estado, tampoco se recomienda el lavado de su cáscara salvo que vaya a consumirse en ese instante. «Los huevos no se deben de lavar cuando los vamos a guardar en el frigorífico ya que poseen una cutícula protectora que tapa los poros. Al lavarlos pierde esta cutícula, lo que deja al huevo desprotegido», explica la nutricionista Fátima Japón.

Si solo los comes en tortillas o fritos, aquí te dejamos 10 ideas para que aumentes su consumo en ricas recetas.