El huevo es uno de los alimentos más completos que existe, gracias a sus nutrientes y al equilibrio de aminoácidos y la biodisponibilidad que aporta su proteína. Sin embargo, este alimento siempre ha estado rodeado de polémica pues no son pocas las personas que aún siguen pensando que su consumo regular puede perjudicar la salud. No en vano, las pautas sobre el consumo de huevo han ido cambiando y evolucionando a medida que se han publicado investigaciones sobre su relación con la salud cardiovascular y sobre su importancia en la dieta.

La relación del consumo de huevo con el colesterol siempre ha sido uno de los puntos más debatidos. Sobre este asunto, la catedrática del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la UCM, Rosa Ortega, señala que aún persiste desinformación, falsos mitos o ideas equivocadas sobre este tema. «Es cierto que el huevo tiene colesterol, pero también es verdad que aporta componentes como la lecitina, que ayudan a inhibir la absorción del colesterol y también incluye vitaminas y minerales que intervienen en el metabolismo de modo dificultan que el colesterol (malo) aumente en la sangre», aclara.

El Instituto de Estudios del Huevo publica periódicamente documentos de referencia sobre el huevo entre los que se podrían citar «Manual de manejo del huevo y ovoproductos en la cocina», «El gran libro del huevo» o el «¿Es necesario restringir el consumo de huevos en la dieta hipercolesterolémica?», entre otros. Pero además de estos documentos, la idoneidad o no del consumo regular de huevo sigue siendo objeto de estudio.

¿Cuántos huevos puedo comer al día?

Según un estudio publicado en European Journal of Nutrition, liderado por Raúl Zamora, del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, el consumo de hasta un huevo al día (o siete huevos por semana) no produce efectos negativos en la salud, «Aunque siempre conviene precisar que esto ha de hacerse en el marco de una dieta variada y saludable como puede ser la mediterránea este estudio permite recomendar a la población general el consumo moderado de huevo, hasta 1 huevo al día», según explica el autor. Una idea en la que incide la catedrática Rosa Ortega, quien explica que, si bien es posible consumir un huevo al día, lo importante sería analizar cómo se produce ese consumo de huevo en relación al total de la dieta, o lo que es más sencillo, debemos preguntarnos qué comemos además del huevo.

Así, explica que una pauta de consumo correcta quedaría marcada entre dos y tres veces al día en combinación con carne y pescado. Eso sí, la experta insiste en que la valoración del consumo de huevos debe hacerse en relación al total de la dieta. «Si el hecho de comer más huevos al día hace que no consuma pescado, lo estoy haciendo mal, pero si tomo mucha carne y tomo menos huevos también sería incorrecto», aclara Ortega. Sobre este punto, explica que, en su opinión, se consumen pocas verduras, pocos cereales integrales y pocos lácteos en España y que predomina el consumo de carne a pesar de que, según matiza, no existe ninguna razón para tomar más carne que huevo o más carne que pescado. Así, afirma que sería deseable aumentar la presencia tando de pescado como de huevo.

¿Cuáles son las propiedades del huevo?

El huevo contiene vitaminas A, D, E, biotina, ácido pantoténico y ácido fólico, además de minerales como fósforo, hierro, zinc y selenio. Además de proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y antioxidantes, el huevo aporta colina, un nutriente esencial que además es la molécula precursora de la acetilcolina, neurotransmisor asociado con una mejora cognitiva y con el metabolismo de la homocisteína que ayuda a reducir el riesgo cardiovascular. Por eso la experta explica que el consumo de huevo dentro de una dieta equilibrada se aconseja a los mayores, las embarazadas, los niños y los deportistas.

Además de esta alta concentración de nutrientes, tiene pocas calorías. En cuanto a las grasas, aporta principalmente ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Aporta Omega-3, como ácido eicosapentaenoico y ácido ocosahexaenoico.

Cómo puedo saber si el huevo es fresco

Para comprobar si un huevo es apto para su consumo solo se necesita un recipiente hondo con agua fría. Si al introducir el huevo, este se hunde y se mantiene en el fondo significa que está en perfecto estado y se puede consumir sin problema. En el caso de que al sumergir el huevo, este permanezca hundido pero se mantenga de pie, significa que ya no está tan fresco pero aún puede consumirse. Eso sí, si el huevo flota en la superficie, este ya no está en buen estado y tiene que ser desechado, según explican los expertos de «Too Good To Go», especializados en evitar el desperdicio de alimentos.

Otra de las preguntas habituales que suelen hacerse en torno al huevo tiene que ver con la necesidad o no de lavarlos antes de su consumo. Sobre este punto, en la OCU explican que es aconsejable que no se laven pues los huevos tienen una superficie porosa y una cutícula que impide que los gérmenes pasen al interior, pero si los lavamos se corre el riesgo de romper esa superficie protectora.