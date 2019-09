CRISIS INSTITUCIONAL El Córdoba CF, según Zarza: el dueño, los derechos de Andrés Martín y la inscripción de jugadores El abogado del club habló varias veces sobre cuestiones que afectan a las empresas de León y no a la entidad

Javier Gómez @jgomezpostigo Córdoba Actualizado: 05/09/2019 23:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario del Consejo y abogado del Córdoba CF, Enrique Rodríguez Zarza, dibujó el jueves una situación muy particular sobre la institución blanquiverde, a pesar de sostuvo que «el club va a atender sus obligaciones financieras y las que no pueda, se renegociarán», lo que admitía de forma explícita que habrá pagos que no podrán atenderse.

Zarza también sostuvo que el Córdoba es de «quien lo compró», aunque será un juez quien tendrá que determinarlo. A su juicio, el propietario es «Jesús León, porque ya ha pagado 5 millones», aunque obvió que la compraventa se pactó en 9,5 millones y que ha incumplido el último plazo de pago de otros 4,5 millones. Además incitó a que «si alguien cree que es suyo», en alusión a González, «que lo reclame en el juzgado», un trámite que ya está en marcha. Aseguró que «no temo que haya una administración judicial del club a corto plazo».

Sobre las dificultades económicas del Córdoba CF y el bloque de los derechos federativos, Zarza tuvo el descuido de intentar desmentir lo que todo el cordobesismo ha podido comprobar y sufrir con sus propios ojos. Señaló que «es falso, porque el Córdoba se ha inscrito y lo ha hecho como todos los años», aunque ignoró que jamás lo hizo en el último día de plazo y con varias demandas de impago aún sobre la mesa.

Además, culminó que para ello no se usó, según su versión, la venta del 15% de los derechos del Córdoba CF sobre Andrés Martín. «Todo está igual que antes», dijo. Pero éste será otro capítulo. Las sorpresas no paran en El Arcángel.