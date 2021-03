Semana Santa Cádiz 2021 El Ayuntamiento, con las hermandades El alcalde, José María González y la edil de Cultura, Lola Cazalilla, visitaron a todas las corporaciones de la jornada

Este Domingo de Ramos se retomaban las visitas institucionales a las hermandades, algo que no se pudo hacer en 2020 por el confinamiento.

El alcalde de Cádiz, José María González, acompañado por la concejala de Cultura, Lola Cazalilla, el edil de Presidencia y Patrimonio, Paco Cano y el presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado, acudía por la mañana a cada una de las sedes de las corporaciones del Domingo de Ramos. Comenzaban las visitas en San Lorenzo para seguir en San Agustín, Santo Domingo, Salesianos y finalizar en San José.

González, reafirmaba de esta forma el respaldo del Consistorio gaditano a las cofradías de la ciudad. Además, el primer edil, que recordaba la necesidad de mantener las medidas de seguridad, aseguraba que «este año toca visitarlos en el centro, acompañar a las hermandades aunque tengan el cuerpo hecho a esta situación pero todos sabemos que la Semana Santa es algo más que sacar a los titulares a la calle, es un periodo de recogimiento, de reflexión y le deseo a todos los cofrades que disfruten de esta Semana Santa diferente, que no quiere decir que no haya Semana Santa que creo que es mucho más profunda y va mucho más allá y con el deseo de que el año que viene puedan salir y podamos todos disfrutar de la Semana Santa porque será un síntoma de que hemos vencido todos a la pandemia».

Por su parte, Lola Cazalilla afirmaba que «para mí es un día importante, simbólico como concejala de Cultura porque el año pasado tuvimos la mala suerte de no poder celebrar la Semana Santa y este año aunque no es como nos gustaría hay un cambio importante. Me gusta ser positiva y ver que hay esperanza y ojalá sea el último año que celebremos esta Semana Santa atípica y el que viene pueda ser de manera tradicional».