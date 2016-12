Los más seguros de 2016: once coches logran las 5 estrellas EuroNcap

Las "estrellas" de Euro NCAP son ansiadas por todos los fabricantes de coches, y buscadas por los compradores y usuarios. Se trata de la prestigiosa valoración en materia de seguridad realizada por el "European New Car Assessment Programme", es decir, el "Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos". Es un organismo apoyado por varios gobiernos europeos, fabricantes y organizaciones relacionadas con el sector de la automoción de todo el mundo. Desde 1997, Euro NCAP es considerada una de las referencias más importantes en seguridad de vehículos en Europa.

El sistema de evaluación otorga hasta cinco "estrellas" a modo de valoración de seguridad, para que los compradores de vehículos identifiquen las opciones más seguras en función de sus necesidades.

La valoración de estrellas se determina a partir de una serie de ensayos. Estas pruebas representan, de forma sencilla, escenarios de accidentes reales que podrían causar lesiones o la muerte en ocupantes de vehículos o usuarios de la carretera.

El número de estrellas refleja el rendimiento del vehículo, pero también el tipo de equipamiento de seguridad que ofrece el fabricante en cada mercado. Una gran cantidad de estrellas no solo demuestra que el resultado de una prueba fue bueno, sino también que el equipamiento de seguridad del modelo evaluado es de fácil acceso para todos los consumidores europeos.

Cada año, Euro NCAP publica una lista de los vehículos que han obtenido las mejores puntuaciones. Las valoraciones de estrellas no se pueden comparar entre las diferentes categorías, por lo que se publica también la lista de "Best in class" (el mejor de su clase), para lo que se suman las puntuaciones en cada una de las cuatro áreas de evaluación: ocupante adulto, ocupante infantil, peatones y asistencia a la seguridad. En 2016 han sido tres modelos los que han logrado formar parte de la lista de los "Best in class": El Toyota Prius, el Hyundai Ioniq y el Volkswagen Tiguan. En total han sido once coches los que han conseguido la máxima puntuación.

Toyota Prius: Familiar grande

El Prius logra la puntuación máxima por su dispositivo de frenado autónomo de emergencia. Esta función está incluida en el Sistema de Seguridad Precolisión. Forma parte del Toyota Safety Sense, que incluye el Control de Crucero Adaptativo con función de Seguimiento Completo de Velocidad, Avisador de Cambio de Carril, el Control Inteligente de Luces de Carretera y el Reconocimiento de Señales, Detector de Ángulo Muerto y la Alerta de Tráfico Cruzado Posterior.

Motor: Híbrido/gasolina 122 CVLargo/ancho/alto (metros): 4,54/1,76/1,47 Vel. máx.: 180 km/h Consumo: desde 3,3 l/100 km Precio: desde 29.900 €

Volkswagen Tiguan: Todocamino

El Tiguan cuenta con un paquete de prestaciones de seguridad, que incluye una carrocería optimizada, una efectiva combinación de cinturón de seguridad, asiento y airbag, e innovadores sistemas de asistencia a la conducción. Incorpora el ESC de serie, la función de recordatorio del cinturón de seguridad en los asientos traseros, el sistema de freno automático de emergencia Front Assist y la función Lane Assist.

Motor: Gasolina y diésel de 115 a 240 CVLargo/ancho/alto (metros): 4,48/1,83/1,63 Vel. máx.: 228 km/h Consumo: desde 4,7 l/100km Precio: desde 26.660 €

Hyundai Ioniq: Familiar pequeño

Construido sobre un chasis creado específicamente para poder llevar las tres opciones mecánicas (eléctrico, híbrido y enchufable), cuenta con un 53% de acero de alta resistencia combinado con aluminio ligero. El Ioniq tiene una larga lista de equipamientos de seguridad activa, como la frenada autónoma de emergencia con detección de peatones, alerta de cambio involuntario de carril, asistente de mantenimiento de carril y control de crucero inteligente.

Motor: Híbrido/gasolina 141 CVLargo/ancho/alto (metros): 4,47/1,82/1,45 Vel. máx.: 185 km/h Consumo: desde 3,4 l/100 km Precio: desde 22.100 €

Estos son los 11 coches que han conseguido las 5 estrellas en 2016: