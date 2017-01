El asesino de Charleston podrÃ¡ ejercer como su propio abogado

Dylann Roof, el joven detenido por la masacre racista en 2015 en un iglesia de Charleston (Carolina del Sur), ejercerá como su propio abogado para evitar la pena de muerte, tal y como ha resuelto la segunda audiencia para evaluar su capacidad psicológica y emocional.

La decisión llega después de que el joven rechazase la estrategia de sus letrados, que pasaba por alegar enajenación mental en el momento del crimen. En uno de los escritos que facilitó al tribunal federal de Carolina del Sur, Roof explicó que «no pediría exámenes mentales de expertos o presentaría pruebas de salud mental».

«Me opongo moralmente a la psicología. Es una invención judía y que no hace otra cosa sino inventar enfermedades y decirle a la gente que tiene problemas cuando realmente no los tiene», escribió el condenado en su diario.

Roof, de 22 años, fue declarado culpable del tiroteo que, en junio de 2015, causó la muerte a nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston (EEUU). El jurado, compuesto por doce miembros (nueve blancos y tres negros) encargado de estipular la pena de su crimen es el mismo que le declaró culpable de los 33 cargos que pesaban en su contra, de los que 18 conllevan la pena de muerte.