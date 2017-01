La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, condenó este domingo los comentarios sobre las mujeres hechos en el pasado por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pero subrayó la importancia de la relación bilateral, en vísperas de visitar Washington la próxima primavera.

May hizo estas declaraciones en una entrevista en Sky News, en la que se le preguntó cómo la hacían sentir unas declaraciones de 2005 de Trump, difundidas durante la campaña electoral presidencial, en las que este revelaba cómo abusa de las mujeres aprovechando su posición de poder.

«Creo que eso es inaceptable, pero el propio Trump lo ha dicho también y se ha disculpado por ello», manifestó May en su primera entrevista del año 2017.

A continuación, la líder conservadora subrayó que «la relación entre el Reino Unido y los Estados Unidos es sobre algo mucho más grande que la mera relación entre las dos personas que son presidente y primer ministro».

«Eso es importante, pero tenemos una relación especial desde hace mucho tiempo con los Estados Unidos, que se basa en valores compartidos, y en la que, en el Reino Unido, sentimos que podemos decirle a los EE.UU. que estamos en desacuerdo con lo que hacen», afirmó.

Trump ha escrito hoy en Twitter que espera «con ganas» recibir a May próximamente.

I look very much forward to meeting Prime Minister Theresa May in Washington in the Spring. Britain, a longtime U.S. ally, is very special!