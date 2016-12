Lolita Flores, sin amor ni ambiciones

Lolita Flores vuelve a actuar en Madrid con la obra «La plaza de los Diamantes», y se ha confesado ante los medios con unas sinceras declaraciones que recoge la revista 'Diez Minutos' en las que admire que ya «no tiene grandes ambiciones». «Después de arruinarme con mi tienda de ropa ya no pienso en negocios. Para producir hay que tener un colchón de dinero, que yo no tengo. Por lo que prefiero ser asalariada», dice la mayor de los Flores que empieza a remontar su economía tras pasar una fuerte crisis. «cualquiera puede tener rachas mejores y peores y que, afortunadamente, ya está todo solucionado», añade la hija de la gran Lola Flores.

La cantante y actriz relata que se encuentra ilusionada con el papel y que al terminar la obra retomará su carrera musical y planea sacar nuevo disco. «Me gustaría cuanto antes encerrarme y grabar un disco aunque en agosto volveré al teatro con 'Asamblea de mujeres'», desvela.

Después de pasar una larga temporada pasando por momentos difíciles desde el punto de vista económico y personal y tras el divorcio de su segundo marido, Pablo Durán, parece que las cosas se van arreglando para Lolita. «No tengo novio. Ahora estoy muy bien como estoy, porque creo que me tocaba vivir un etapa para mí, de trabajar y poder vivir», afirme con rotundidad y aprovecha para desmentir la supuesta relación que le atribuían con un chico de 29 años. «Es el hijo de un amigo y nada más. No tengo novio y ni me lo planteo, lo que de verdad me interesa en este momento es mi familia, mis hijos, y mi trabajo», concluyó.