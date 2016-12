La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera al concejal del PP de Gandia (Valencia) y diputado provincial Víctor Soler supuesto autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación en el marco del caso Púnica.

Esta acusación consta en un informe remitido al juzgado central de instrucción número 6 de Madrid, que dirige Eloy Velasco, sobre el supuesto pago irregular de servicios de 'reputación online' para el exalcalde de Gandia Arturo Torró prestados por empresas de Alejandro de Pedro, considerado el "conseguidor" de la trama corrupta Púnica.

Los investigadores subrayan las "evidencias" que sitúan a Soler como "interlocutor directo" de De Pedro para determinar dichos trabajos, que fueron cargados al Ayuntamiento, y la forma de pagarlos.

Según las pesquisas policiales, Soler, con el visto bueno de Torró, se puso en contacto con el vicesecretario de organización del PP local, Dionisio Ollero, para que éste buscase una forma de pagar la deuda que el Consistorio mantenía con De Pedro por sus trabajos, aunque éstos no fueron para el Ayuntamiento, sino para el PP.

Al parecer, Ollero acordó con un empresario de la construcción de Gandia (Construcciones Gomuñoz), adjudicatario y acreedor en aquellos momentos (2013) del Ayuntamiento, para que asumiese el pago de dichos trabajos.