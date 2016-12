Nadal destaca que Podemos no contestó a su propuesta para prohibir los cortes de luz a los hogares vulnerables

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha explicado este miércoles que el PSOE fue el único partido que contestó a la propuesta que entregó su departamento a los grupos el pasado 2 de diciembre para buscar un acuerdo sobre pobreza energética, lo que luego se ha traducido en un decreto ley para prohibir que se corte la luz a los consumidores más vulnerables, y que ése es el motivo por el que el Gobierno ha pactado este asunto en solitario con los socialistas.

Así lo ha señalado el titular de Energía en los pasillos del Congreso, donde ha acudido a la sesión de control al Gobierno y donde se reunirá con el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, para cerrar los flecos del acuerdo, que fue anunciado este martes en el Congreso.

"El día 2 de diciembre entregamos un documento a todos los partidos y el único que ha respondido ha sido el PSOE. Ningún (otro) grupo se ha dirigido al Gobierno ni para decir qué opinaban del texto que les habíamos dado, ni qué aportaciones querían hacer", se ha lamentado Nadal, quien ha añadido que la semana pasada volvió a haber contactos varias formaciones a las que se pidió documentación, pero que nadie les entregó nada.

Nadal ha detallado que fue el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, quien dio en mano la propuesta del Gobierno a los portavoces de Energía de los grupos el 2 de diciembre, una semana después de la reunión que él mismo mantuvo con ellos para hablar del bono social.

Según ha relatado, como "pasaba el tiempo y nadie hacía ningún comentario", la semana pasada se retomaron los contactos por dos vías: a nivel parlamentario y también con citas bilaterales en el ministerio. Nadal ha puesto como ejemplo que, tras el Pleno del pasado jueves, él se dirigió al portavoz de Energía de Unidos Podemos, Josep Vendrell, para preguntarle qué le había parecido el documento e invitarle a hacer sugerencias.

Todos los grupos, ha dicho, recibieron "el mismo mensaje", que la intención del Gobierno era aprobar un decreto ley para que las medidas entraran en vigor lo antes posible y pactar su contenido con los grupos de manera que luego no tuviera que ser tramitado como proyecto de ley y pudiera sufrir modificaciones lo que, a su juicio, generaría inseguridad.

«Trabajo intenso»

Nadal ha comentado que la semana pasada algún grupo, en referencia a Ciudadanos, se comprometió ha enviarle sus sugerencias este "lunes o martes", pero que no lo había hecho. Fuentes de su departamento han precisado después que el documento del partido naranja llegó al correo electrónico de una secretaria pasadas las ocho de la tarde del martes, horas después de anunciarse el acuerdo con el PSOE, y sin previo aviso de que sería remitido.

En este contexto, el ministro ha insistido en que con el único que ha habido un "trabajo intenso" de "aportaciones" e "intercambio" de textos ha sido con el PSOE. "El resto no han querido o no han tenido la oportunidad de pronunciarse y del 2 al 21 de diciembre ha habido tiempo más de que sobra para haber hecho aportaciones", ha remachado Nadal.

Además, ha afirmado que los partidos sabían que había que garantizar la financiación del bono social antes del 31 de diciembre y que ese era el objetivo del primer texto entregado por el secretario de Estado.

El resto de temas, ha agregado, sí se podían discutir más adelante, pero durante la negociación el PSOE propuso una "cuestión adicional" -la prohibición de los cortes de luz- que el propio ministro había "habado en términos muy similares" con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero.

En cualquier caso, el ministro ha avanzado que una vez cierre un documento definitivo con el PSOE volverá a ponerse en contacto con el resto de grupos para que se sumen al mismo y pongan sobre la mesa sus propuestas para enriquecerlo.

Para Podemos el acuerdo es un «chanchullo»

Podemos acusó este miércoles al PP y al PSOE de pactar un "chanchullo" cuyo contenido es "oscurantista" y no responde a las demandas reales con el único objetivo de frenar las movilizaciones contra la pobreza energética. Los diputados Rafael Mayoral, Rosa Martínez, Lucía Martín y Josep Vendrell se reunieron en el Congreso con representantes de la Alianza Contra La Pobreza Energética poco antes de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicara en rueda de prensa el contenido del acuerdo cerrado con el PSOE.

Podemos teme que ese acuerdo sea "un parche" y un "lavado de cara" de las políticas del PP, que la anterior legislatura "no hizo absolutamente nada" en esta materia e incluso negaba la existencia de la pobreza energética a pesar de que estudios cualificados cifran sus consecuencias en 7.000 muertes al año. Consideran "imprescindible" que el acuerdo incluya la garantía de que las personas vulnerables no sufrirán cortes de ningún suministro térmico, no solo de luz, que recaiga en las empresas y no en esas personas la demostración de que son consumidores vulnerables, y que la paralización de los cortes sea independiente del tipo de contrato de suministro