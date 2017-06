Vicente Parras: «Me preocupa la velocidad del Cádiz CF por las bandas»

Fue a finales de abril cuando Vicente Parras tomó el mando de un Elche a la deriva. El entrenador del filial franjiverde era el elegido para sustituir a Alberto Toril, otrora verdugo cadista como entrenador del Real Madrid Castilla, pero los resultados no han llegado y el equipo ilicitano es ahora penúltimo a tres puntos de la zona de salvación, con sólo seis puntos en juego. Complicada situación.

El actual entrenador del Elche es realista y no duda en señalar: «Las opciones son lejanas, pero aún las tenemos y pelearemos hasta el final para conseguirlas. En nuestra cabeza está ir a ganar y soy optimista con mi equipo. Por lo tanto, no me planteo no ganar en Cádiz y sólo pienso en nuestro partido, no en otro. Es lo que nos queda y lo pasamos mal ahora porque dejamos los deberes para última hora».

Ante esta situación, Vicente Parras, que había dejado una gran huella en el segundo equipo de la entidad, sabe que hay que afrontar el partido con las ideas claras, jugando bien las cartas. «Somos dos equipos con distintas necesidades. Los primeros 15 o 20 minutos serán claves. Con un Carranza lleno, ellos apretarán gracias al ambiente, pero si lo aguantamos al principio les puede pasar a ellos. Ya les ha sucedido en su estadio en los últimos encuentros», señala. Y apunta: «Hay que tener esa madurez y saber aprovechar las circunstancias. Hay que saber jugar las bazas. Ya vi mejor a mi equipo ante el Reus y toca seguir con esa mejoría».

Sobre el Cádiz CF, Parras puntualiza: «Jugamos contra un rival que es más fuerte cuando el equipo contrario se abre y ellos juegan a la contra. Es un bloque sólido, con velocidad en las bandas y mordiente arriba. Ante eso nosotros tenemos que mantener el equilibrio y saber jugar. Es cierto que no nos vale el empate y tenemos que ir a ganar, aunque no podemos ir a suicidarnos».

Y añade: «Me preocupa mucho la velocidad que ellos tienen por fuera, que es mucha. También el nivel de Ortuño, que todos sabemos cómo es. Hay que evitar que nos pillen en una contra y nos maten. Repito: tenemos que buscar el equiulibrio, aunque sea difícil». Eso sí, también valoró la baja de Álvaro García, uno de los puntales para Cervera: «Es una pieza importante para ellos». De hecho, valora: «Prefiero jugármela con los de abajo. Con todos los respetos, nosotros tuvimos que ganar al Mirandés en nuestra casa. Si el Cádiz CF está arriba es por algo».

Un apoyo vital en un momento clave

En cuanto a la respuesta de la afición, que acudirá en ocho autobuses a Carranza, Parras comenta: «La respuesta de la afición es espectacular. Ocho autobuses en un desplazamiento largo hasta Cadiz y en esta situación demuestra que esta afición ama a su equipo. Tenemos que corresponderles porque, a pesar de todo, no estamos solos. Si ellos hacen este esfuerzo, nosotros tenemos que estar a su altura sobre el césped».

En cuanto a la lista de convocados, que saldrá mañana a la luz tras el último entrenamiento semanal, el míster de los ilictanos señala: «Recupero a Pelegrín y Guillermo entrena con normalidad. Dorca y Pedro no llegan, ni tampoco los lesionados de larga duración. Tengo 20 jugadores para poder convocar y ya decidiré». De ahí saldrá una convocatoria que se desplazará a tierras gaditanas el mismo día del encuentro: «Se barajó la posibilidad de hacer dos noches allí, pero ésta es la mejor opción para descansar».

Y todo ello en una semana muy complicada en la que se desestimó el recurso del Elche de regresar a Primera tras su descenso administrativo. « La sentencia llega en un mal momento para nosotros. Es algo que también afecta en el ánimo del aficionado porque el equipo lo ganó deportivamente en el rectángulo de juego. Sin embargo, poco podemos influir en ese asunto».