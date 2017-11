René: «Nadie asciende o desciende en noviembre»

Meses después de lograr un histórico ascenso con el Girona a Primera, René vuelve a cruzarse en el camino del Cádiz CF. Ahora, eso sí, defendiendo la meta de un equipo andaluz: el Almería.

Natural de la localidad gaditana de El Bosque, este veterano guardameta vivirá este domingo su derbi particular ante el Cádiz CF, un club en el que nunca militó. La cita llega en un momento complicado para almerienses y gaditanos, ambos situados muy cerca de la zona de descenso, más si cabe los rojiblancos. Por ello, René apunta en los micrófonos de ‘Deportes Cope Cádiz’: «La situación es incómoda pero espero que ambos salgamos de esta línea negativa. Eso sí, primero nosotros, y el Cádiz CF a partir de la siguiente jornada».

A fin de cuentas, tal y como apunta el experimentado cancerbero andaluz: «Nosotros llevamos seis jornadas sin ganar y nos hemos metido en una situación un poco incómoda. Pese a todo, hay que ser positivo. Por ejemplo, la temporada pasada Cádiz CF y Tenerife tenían 14 puntos y al final jugaron el ‘play off’. Aún es pronto y tiene que jugarse muchísimo».

Por lo tanto, la pregunta es clara: ¿cómo se puede solucionar el problema? René señala: «Las victorias llegarán si hacemos lo que tenemos que hacer. Para empezar es urgente cortar esta racha para no verte en situaciones comprometidas. Hay que tener los cinco sentidos puestos y la mente fría para conseguir el objetivo que ahora nos marcamos. Una victoria lo cura todo.

Después de tantos años en la categoría de plata, el arquero de El Bosque matiza: «Está todo muy igualado. Si ganas dos partidos pugnas por el ‘play off’ y si los pierdes te colocas cerca del descenso. Es la tónica de esta categoría».

La dificultad del segundo año

¿Qué Almería se encontrará este domingo el equipo de Cervera? René lo deja claro: «El Almería se caracteriza por tocar bien el balón. Cuando se lo quitan le cuesta un poco más. Es una plantilla formada por jugadores con mucho hambre de fútbol, con interés por hacer cosas importantes en este deporte».

Sobre los cadistas destacó: «El Cádiz CF no tiene que alarmarse. El año pasado ya pasaba lo mismo y quedó demostrado que ningún equipo asciende ni desciende en noviembre». Y matizó: «Es un equipo que mantiene las bases de la temporada pasada, que sigue con el mismo estilo de juego y sólo cambian dos o tres jugadores, pero los que han venido son también importantes. Al final creo que volverá a estar arriba».

Ahora bien, también avisa a los de Carranza: «Los segundos años en Segunda para los equipos que vienen desde Segunda B son los más complicados porque no existe ya el factor sorpresa ni la motivación de debutar en un campo u otro. Ya no eres un equipo más. Al Nástic le pasó, a mí con el Llagostera… Ahora bien, ellos tienen un cuerpo técnico capacitado para igualar o mejorar lo conseguido el año pasado».

En cuanto a la ausencia de gol en ambas escuadras, René puntualizó: «A los dos equipos nos cuesta hacer gol, pero las dinámicas se rompen con tranquilidad. No me sorprendería ver un 3-3 el domingo porque esas cosas suceden. Lo importante es tener tranquilidad y confianza». Y apostilló: «El Cádiz CF arriba no es sólo Barral, además tiene dos grandes jugadores por bandas y un delantero ‘top’ en Segunda como Carrillo. Es cuestión de rachas».