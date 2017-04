Morales, el amigo de los ‘pichichis’ del sábado

José Luis Morales es uno de los baluartes del Levante que, pese a recibir cantidad de ofertas tras el descenso el año pasado del cuadro granota, quiso quedarse para ser uno de los estandartes del conjunto de Muñiz. Aunque este año no está siendo titular indiscutible a pesar de brillar el año pasado en Primera marcando siete goles, el extremo zurdo madrileño no se arrepiente de lo realizado tal y como ha dicho hoy a Cope Cádiz. “Ha sido una decisión acertada porque lo que quería era ayudar al Levante a volver a Primera y está viniendo todo rodado”.

El Levante tiene a un pasito el ascenso, no obstante, en el vestuario granota no hay ningún tipo de prisa de cara a conseguir el ascenso hoy o mañana. La lectura que se hace no es otra que seguir trabajando de la misma manera. “La intención es ir a Cádiz a por los tres puntos. Sabemos que tenemos una situación privilegiada gracias a estos ocho meses de competición y que no tenemos que ponernos ninguna fecha. Haremos como siempre hacemos, ir a ganar”.

Aunque el equipo valenciano es prácticamente ya equipo de Primera, Morales advierte que “no hay relajación ninguna. Queremos conseguirlo cuanto antes y de momento eso nos lleva a conseguir los tres puntos próximos”.

Más allá de que se celebre la fiesta del ascenso fuera o dentro de su estadio, los futbolistas de Muñiz quieren sellar el ascenso cuanto antes. El Levante podría ser equipo de Primera si gana en Cádiz y el domingo fallan Girona y Tenerife, pero a Morales y a sus compañeros poco o nada le inquieta este dato tal y como dice el extremo. “Dentro del vestuairo, la idea es clara y es la de que cuando llegue, llegará. Queremos hacerlo cuanto antes”.

Lo que no duda en destacar Morales es la brillante temporada que están haciendo pese a lo tranquila que pueda estar resultando de cara a sus aficionados. “Llevamos una temporada casi perfecta a la que todo el mundo le parece normal lo que estamos haciendo, pero es muy difícil. Solo hay que ver equipos con el mismo nivel de presupuesto a nosotros que lo están pasando muy mal”, dice en claras referencias a Rayo Vallecano, Mallorca o Zaragoza.

El hecho de que el Levante pueda conseguir el ascenso esta jornada hace que muchos clubes lo miren con recelo a partir de ahora debido a que los de Muñiz, una vez conseguido el objetivo, se puedan relajar. Morales cree que eso no sucederá porque “pensamos en acabar (la Liga) igual que hasta ahora. El objetivo es ascender, pero nadie piensa en el año que viene. Todos pensamos en el día del Cádiz y ya luego veremos lo que pasa”.

La jornada pasada el Levante empató en su casa y sin goles ante el Reus, “un equipo parecido al Cádiz CF, muy fuerte defensivamente”

El Levante, según Morales, espera “un Cádiz muy motivado. con un estadio lleno. Seguro que saldrán motivados y las fuerzas que le falten se las dará la gente. Habrá que exprimirnos al máximo”.

El Cádiz CF se ha medido este año al Levante en dos ocasiones, en ambas el resultado fue de empate. Sin goles en Liga en el Ciudad de Valencia y a uno en el partido de Copa que el once amarillo se acabó llevando desde los once metros. Para Morales, la prueba evidente de lo complicado que es hacer lo que el Levante está haciendo. “Tanto ellos como nosotros tenemos la idea clara de no recibir gol y aprovechar la oportunidad que tengamos. Se vio allí y aquí. Con esos dos partidos se ve la igualdad de la categoría, en donde cualquier equipo hace su trabajo y si lo hace bien es muy difícil ganarle”.

Un pasado junto a dos goleadores

Este sábado se miden en Carranza el máximo goleador de LaLiga123, Roger Martí (20 goles) y el cuarto, Alfredo Ortuño (17). Ambos ‘killers’ son amigos de Morales y los tres compartieron vestuario en el filial del Levante hace unos años. Nadie como el extremo zurdo granota para hablar de las facultades de los dos delanteros. “Coincidí con ambos en el Levante B; somos muy buenos amigos”, comienza diciendo.

“Cada uno intentará hacer gol y ayudar a su equipo”, dice Morales, que advierte diferencias pese a compatir la obsesión por el gol. “Son muy diferentes. Ortuño es más de aguantar la pelota y llegar al remate desde atrás, mientras que Roger ataca más los espacios y va al primer palo en busca del centro. Cuando estaban aquí los dos, cada uno aportaba lo bueno que tenía”.

Por último, cree que el partido de este sábado se decidirá “por pocos detalles y el que menos se equivoque se lo llevará”.