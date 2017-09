La transparencia de Cordero no entiende de tópicos

La Cadena Cope ha abierto hoy el telón de sus tertulias semanales en el hotel Las Cortes de Cádiz. Y para ello ha sentado a su mesa a un invitado de excepción como es el director deportivo del Cádiz CF, Juan Carlos Cordero, que no ha dejado ningún tema sin tocar.

Comenzó el murciano elogiando el trabajo del equipo porque “pasar dos eliminatorias de Copa es para estar contentos”. Igualmente, destacó el fondo de armario que él mismo ha conseguido darle a la plantilla amarilla. “Tenemos una buena plantilla y es importante que todos puedan tener minutos de competición. Hicimos un gran partido ante un Osasuna que también tiene un buen banquillo. Lo mejor es que el grupo, más que individualidades, dio un nivel de intensidad de fútbol y de contragolpe en su globalidad. Los jugadores se han tomado la Copa muy en serio, como el club, y dieron el do de pecho”.

Siguiendo con la plantilla, Cordero indicó cuál era una de sus premisas nada más comenzar el mercado de fichajes el pasado verano. “Para mí, mantener el máximo de jugadores posibles era fundamental en verano. Es verdad que la pretemporada fue irregular pero en el primer partido en Córdoba no se pierde ni la forma ni la identidad y eso da una señal a los rivales de que el Cádiz CF va a durar”

Remató el mercado con la contratación de Carrillo, del recordó que se buscó con mucho interés porque “costó mucho traerlo”. Y sí, fue la primera opciones, entre otras. “Teníamos más opciones pero a él lo seguíamos desde el año pasado por tener unas características distintas a las que teníamos ya en el equipo. No era un tema de nombre, era por el tipo de juego que queríamos y encajó muy bien. El Sevilla no quería soltarlo pero su presidente tuvo que ver mucho porque le dio la palabra de que saldría al jugador y al final se pudo dar el fichaje el último día”, explicó.

Muy duro con Ais Reig

El Cádiz CF recurrirá la sanción a Cervera, que fue expulsado por un árbitro que no gusta nada en el club gaditano y a jucio de Cordero “a nadie se le da bien”, dijo en alusión a Ais Reig, por el que envió un mensaje al Comité de Árbitros. “Sería interesante que no nos pitase más este árbitro porque contesta a los jugadores y crea escenarios tensos cunado no hay lugar. Ayer, por ejemplo, no hubo nada para expulsar a nuestro entrenador y lo expulsa. También puso nervioso a la gente, al estadio, a los jugadores… Lo vi excedido de nervios en un partido que no estaba para eso porque estaba tranquilo. Sería bueno y conveniente que no nos pitara más”, insistió.

Hace poco Abdullah dijo que espera que el Cádiz CF le renueve, algo que Cordero está por la labor pero que habla con cautela. “Con el jugador se habló de que nos sentaríamos con él para hablar sobre su renovación. Es apetecible, se apostó por él y va a más. Ya hemos hablado con su agente para que venga de Francia y podamos tratarlo”.

También habló de la del entrenador, algo que también lo tiene claro. Más aún. “La de Álvaro Cervera es fundamental porque queremos seguir ligados a él. No tengo ninguna duda de que llegaremos a un acuerdo”.

En el mismo sentido, destacó la buena mano de Cervera y los aspectos positivos que vio en él nada más llegar. “Me ha sorprendido mucho y para bien. Tenemos mucha sintonía porque es un técnico no me aprieta con los fichajes ni me presiona. Eso me da mucha tranquilidad porque me transmite confianza y eso es muy importante para mí. Por eso espero tenerlo mucho más tiempo con nosotros”. Sobre el asunto de quién lo fichó pasó de puntillas pero dejó a las claras que fue Javier Manzano de quien partió la idea e ironizó diciendo que en el club “igual ni lo conocían” en clara flecha a Vizcaíno.

La semana pasada Quique Pina viajó a París y visitó las instalaciones del PSG. Algo que en determinados medios “se ha sacado de contexto”, dijo Cordero, que explicó uno de los muchos viajes que el consejero delegado hace por el mundo para dar a conocer la ‘marca Cádiz CF’. “Hacemos viajes para conocer otros clubes y tener relaciones con ellos simplemente. Tratamos de dar a conocer la ‘marca Cádiz CF’. Pero nada más allá de mantener contactos para cualquier cosa. No tiene nada que ver lo de Udinese y Wadford porque el dueño del Granada era el dueño de esos clubes también”, dijo para diferenciar y dejar claro en todo caso que el objetivo de Pina no fue ni mucho menos presentar un proyecto de colaboración con el PSG ni nada que se le parezca.

Precisamente, habló sobre su relación con Quique Pina. “Llevamos 19 años juntos, desde la creación del Ciudad de Murcia. Yo dejo de ser jugador y él era mi representante y empezamos juntos en esto. Creo que (la relación) funciona porque somos muy distintos. Él tiene su parcela y yo la mía. Hablamos muy claro y vemos la gestión de un club de una forma parecida. Hablarnos muy claro es el secreto”, manifestó. “Y por supuesto que discutimos”, aseguró antes de entrar de lleno en el conflicto entre Pina y Vizcaíno, donde “no hay relación alguna”.

Álvaro García

Habló Cordero de esos últimos días de mercado en el que la salida de Álvaro García podía vislumbrarse. “Teníamos claro que no íbamos a vender pero si nos pagaban la cláusula tenia quince días para sustituirlo. Hubo dos noches que no dormí bien por eso mismo, porque le daba muchas vueltas la situación. Es cierto que recibes seis millones para las arcas del club es perfecto pero el daño deportivo era irreparable. Además, cualquier operación sería muy costosa porque todos saben que acabas de ingresar seis millones”, explicó en algo de lo que el presidente del Barcelona pueda dar un máster.

En el mismo sentido, Cordero contó que “cada mañana le transmitía a Cervera que no lo venderíamos”. La idea del club era renovar al jugador, pero hubo tres días que ni su representante ni Alvarito querían hablar porque lo que “le ofrezca el Cádiz CF nunca va a ser lo que le pueda ofertar el Getafe”. Al final se le pudo renovar hasta 2022 aunque lo más seguro es que el jugador salga del club a las primeras de cambio.

David Barral

Por último, tuvo que opinar del tema estrella de la última semana: la ausencia en Oviedo de Barral. Cordero fue tajante. “El entrenador tomó la mejor decisión para el equipo; para hacer más fuerte al grupo hay que ser contundente”. El director deportivo, que también lo fue del ariete isleño en el Granada, al que tuvieron que apartar por agredir a un compañero en un entrenamiento, le dio al jugador una de cal y otra de arena. “Sabemos que le dolió mucho no jugar en Oviedo porque era un partido que por su pasado sportinguista le motivaba mucho. También le agradecemos el esfuerzo que ha hecho perdiendo dinero por venir al Cádiz CF, donde seguro que va a ser muy feliz, pero lo será a nuestra manera, no a la suya”.