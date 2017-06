Junio muere y Rubén Cruz no renueva con el Cádiz CF

Hoy concluye oficialmente la temporada 2016/17 y, como se preveía, los jugadores que no tenían contrato en vigor de cara a la próxima campaña en el Cádiz CF no han renovado. Los laterales Luis Ruiz e Iván Malón, suplentísimos de Carpio y Brian Oliván, ya han confirmado sus bajas. Hace unos días conocíamos que Luis Ruiz se marchaba al Lugo en busca de los minutos de los que no ha disfrutado en Carranza y ayer se confirmaba la no renovación de Iván Malón. Migue, que en los últimos días ha sido relacionado con el Elche, tampoco seguirá.

El otro jugador que no tenía contrato para la próxima temporada es Rubén Cruz. El utrerano ha firmado una campaña extraña, horrible en cuanto a números, positiva en cuanto a la entrega. Ha pasado de marcar 43 goles con el Albacete en tres temporadas a no anotar ni un solo tanto con el Cádiz CF este año. Y claro, así es difícil ganarse la renovación.

Dos de sus rivales en la delantera, Dani Güiza y Gorka Santamaría, que han jugado mucho menos que el canterano bético, han marcado dos goles cada uno. Por tanto, en cuanto a números, Cruz es el peor delantero cadista de la temporada. Es cierto que durante muchos partidos ayudó a Ortuño en la presión a la defensa rival y desahogó a sus compañeros de la medular. Su mejor actuación del año fue sin duda la de la segunda parte ante el Elche en la penúltima jornada, en la que sustituyó a un agotado Ortuño y se ganó la titularidad para el ‘play off’ de ascenso. En el choque de ida ante el Tenerife hizo un buen trabajo, pero en la vuelta, en el encuentro decisivo en el Heliodoro, falló dos claras ocasiones que le hubieran dado al Cádiz CF el pase a la siguiente ronda. Otro factor que no ayuda a su renovación es su edad: 31 años para 32.

Con Ortuño con varias novias con mayor poder económico, con Güiza con una oferta del Xerez y con pocas opciones de seguir pese al año de contrato que le queda, con la vuelta de Santamaría al Athletic y con la no renovación de Rubén Cruz, todo apunta a un cambio completo de la delantera cadista de cara a la próxima temporada. Veremos.