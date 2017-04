Juanma Castaño: “Las aficiones del sur y las asturianas son muy intensas”

Juanma Castaño pone voz a la noche de la Cope. Y bien que la pone si se aprecia la mejoría que ha tenido su audiencia en el último estudio de la EGM. Además, aliña con sus colaboraciones dominicales otro programa de éxito de la casa, Tiempo de juego, el carrusel líder de la radio española en los fines de semana. Pero donde él porta el brazalete de capitán desde este año es en ‘El Partidazo de COPE’, donde junto a la participación de Paco González han conseguido en un breve periodo de tiempo situarse cerca del Larguero de la Cadena Ser.

Mañana jueves, Castaño y su equipo desembarcan en Cádiz para hacer radio desde las once y media de la noche a la una y media de la mañana desde el Palacio de Congresos de la capital gaditana. Y lo hacen empujados por la datos del EGM y con la ilusión de agradar a la parroquia gaditana. “Estamos muy contentos con los últimos datos del EGM porque en cierta forma es un reconocimiento a que estamos haciendo bien las cosas y que se nos reconozca. Tiempo de Juego es líder y mejora sus números y El Partidazo va al alza. Es para estar súper contentos y así llegamos a Cádiz”, dice el periodista asturiano, un seguidor del equipo de su tierra, el Sporting de Gijón.

El periodista de Cope matiza que por supuesto “disfruta muchísimo” haciendo los programas con público, pero admite que le gusta hacer radio “desde la radio, desde el estudio, que es desde donde tiene que hacerse”. De hecho, “solemos viajar tres o cuatro veces al años; no viajamos mucho”.

Por lo anterior, lo lógico es que el programa de mañana no diste mucho del que hacen a diario. Evidentemente, “habrá un guiño al Cádiz CF, pero obviamente no haremos un programa para los mil gaditanos que vayan a vernos sino para los 600.000 oyentes de otros puntos del país”, advierte Castaño, que asegura desconocer sobre qué versará el programa de mañana porque, precisamente, ahí descansa el secreto del programa. “Siendo sincero, no sé sobre qué hablaremos mañana. Lógicamente, habrá un tiempo para el Cádiz CF por deferencia al público y a los protagonistas, pero nosotros trabajamos el programa el mismo día y hoy estamos con el de hoy (miércoles)”, dice.

Gran conocedor del fútbol español, el conductor del Partidazo ve al Cádiz CF “súper ilusionado con el ascenso aunque no lo tendrá nada fácil porque la Segunda se hace eterna; luego llega el ‘play off’ y hay equipos muy potentes como Oviedo, Huesca, Getafe o Tenerife”. Eso sí, el periodista aporta un aspecto del equipo amarillo que puede resultar clave. “Tiene el factor campo, como lo tiene el Oviedo, que también tiene un peso importante su afición”, dice un sportinguista de pro. Pese a ello, no niega el poderío del club ovetense, el que compara con el Cádiz CF “en solera y tradición” para regresar a Primera.

Puestos a hablar de las aficiones, Castaño asegura que “tanto en el sur como en Asturias se vive el fútbol de una manera muy pasional. La afición asturiana es súper intensa. Por ejemplo, ver un partido en El Molinón es tela marinera”. Y el que dice El Molinón, dice el Tartiere como dice el Carranza. “Cada afición tiene su estilo de ser y su forma de animar, pero en esos estadios el fútbol se oye. No hay un solo minuto de silencio. La asturiana y la gaditana son dos aficiones tan pasionales como intensas. Cada vez que veo un partido en ese clase de estadios voy encantado”.

Más allá del programa, es interesante conocer la opinión de Castaño sobre los nuevos tiempos que corre el periodismo y el fútbol. Como profesional de la radio y de la televisión que es, el asturiano se queda con Marconi. Y tiene sus razones. “En estos tiempos, donde priman los derechos de televisión, hacer ‘tele’ es más cerrado porque todo está más encorsetado, las imágenes, las declaraciones…. Hay menos libertad. Sin embargo, en la radio, se puede hacer lo que uno quiera porque nadie ni nada hay que te limite una imagen, una opinión, una declaración. Me gusta más la radio porque pienso que es más atractiva la retransmisión que en la televisión, donde todo está salido de un guion”.

Ahora que Castaño habla de la televisión, se le pregunta sobre qué piensa de las declaraciones recientes del presidente de la LFP, Javier Tebas, en las que se muestra partidario de censurar a pie de campo toda pregunta al futbolista de turno que no sea referente al partido que acaba de jugar. “Entiendo que el presidente de LaLiga quiera imponer esa ley, lo que no entiendo es a las empresas que lo toleren. Estaría bien una separación de poderes. Entiendo que haya que mantener ciertas formas en las preguntas post-partidos, pero de ahí a limitarlo todo…”.

¿Y el sindicato de futbolistas (AFE)? ¿Qué papel podría tener en este nuevo recorte de información? Castaño lo tiene claro y cree que los futbolistas no dirán nada porque “están muy cómodos en su papel. Se pondrán de lado de LaLiga porque les facilita su labor con la prensa”.

Por último, se le pide una opinión acerca de las redes sociales, un medio que a juicio del protagonista “aporta muchísimo si olvidamos a ese 10% que pretende ensuciarlo. Gracias a twitter, por ejemplo, podemos saber opiniones de gente muy interesante y capacitada para hablar del asunto en determinado momento”.