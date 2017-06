Fernando Arévalo: «Competir en la LFP es otra historia y en la grada también se nota»

Fue en septiembre de 2014 cuando Fernando Arévalo tomó el mando de una Federación de Peñas del Cádiz CF (FPC) que no para de crecer. Casi tres años han pasado ya desde su llegada a la institución y el cadismo sigue reagrupándose para llevar al Cádiz CF al lugar que se merece gracias a una comunión perfecta.

Pasados los años de penurias en el pozo de la segunda B, ahora toca disfrutar de LaLiga 123 sin perder la ilusión de un hipotético salto a la máxima categoría del balompié patrio. Las bases se están poniendo en los despachos, sobre el césped y también en la grada. Ahí la FPC juega un papel determinante. Y lo está superando con nota.

Ahora, terminada la competición, llega el momento de adoptar ideas con el resto de federaciones de peñas nacionales. En Granada, la FPC está presente este fin de semana en el XIV Congreso Nacional de Peñas de Fútbol AFEPE 2017, una cita organizada por la Asociación G19 de Peñas del Granada CF junto a Aficiones Unidas y LaLiga.

Desde la capital nazarí, Fernando Arévalo, presidente de la FPC, atiende la llamada de CANAL AMARILLO.

– ¿Qué balance hace de la temporada que ahora acaba?

– Podemos decir que ha sido una temporada maravillosa en todos los sentidos a la que sólo le faltó la guinda del ascenso. Es más, la repetiría el siguiente curso. A principios de campaña no se esperaba este resultado, pero todo marchó sobre ruedas en cuanto el equipo cogió el pulso a la competición. El Cádiz CF supo competir y sacar los partidos, llegó con fuerza al ‘play off’ y si no ha luchado en la última eliminatoria por ascender a Primera ha sido por pequeños detalles. Todo eso, evidentemente, provoca un impulso en una afición que siempre está con su equipo. La comunión ha sido perfecta en todos los sentidos.

– A nivel organizativo, ¿nota que se ha dado un salto cualitativo al formar parte el Cádiz CF de la LFP?

– Evidentemente. El salto cualitativo ha sido notorio y notable. Jugar en la LFP es otro mundo y en la FPC también lo hemos notado porque se crean más vínculos, lazos y amistades al existir más aficiones consolidadas y federaciones de peñas. Eso era impensable en una categoría como la Segunda B. Además, y es algo para estar muy orgullosos, la Federación de Peñas del Cádiz CF (FPC) ha sido elegida como la mejor Federación de Peñas de Primera y Segunda.

– Y al subir el nivel, el trabajo de la FPC es mayor, ¿verdad?

– Ahora tenemos mucho más trabajo, como es lógico. Es algo que hacemos con orgullo y agrado. Tenemos que reunirnos con frecuencia para asuntos diversos como la normativa de seguridad, el material de animación, el convenio de entradas reducidas entre clubes, contactar con aficiones de otros equipos, hermanamientos, convivencias, viajes, intercambio de material entre clubes… Esto no tiene nada que ver con la Segunda. Antes no ocurría porque, salvo contadas excepciones, la masa social de nuestro rivales es mucho mayor en Segunda que en Segunda B.

– ¿Cómo es la relación entre la FPC y el Cádiz CF?

– La relación es muy buena. He de decir que el presidente Manuel Vizcaíno y los consejeros del Cádiz CF siempre nos han apoyado y han estado para colaborar con nosotros en la mayoría de asuntos. Ahora bien, si hay que hacer crítica constructiva, que no destructiva, y dar un tirón de rejas por algo que no veamos bien, ahí está la FPC para hacerlo. Y también agradecemos que el Cádiz CF haga críticas constructivas sobre el papel de la FPC. Al fin y al cabo, el principal objetivo de todos es construir un Cádiz CF cada vez más grande y eso podemos conseguirlo entre todas las partes.

– El cadismo siempre ha sido incondicional con el Cádiz CF, pero esta temporada ha aumentado la expectación. ¿Se ha notado mucho esa tendencia en la FPC?

– Sí, sin ir más lejos ya contamos con 60 peñas federadas, más 25 o 30 en proceso. Algo más de 20 peñas se han unido a este proyecto. Sin lugar a dudas, el cadismo, que siempre ha estado ahí y nunca ha abandonado a su equipo, goza ahora de una salud envidiable. Somos un ejemplo para muchas aficiones.

– También se nota que el cadismo crece más allá de Cádiz y su provincia…

– En Cádiz y su provincia el cadismo siempre está muy presente, pero más allá de esta zona también se incrementa la marea amarilla. Hay muchos ejemplos como son los casos de Pulpo Amarillo, Gasteiz Horia, Paella Amarilla, Exilio Cadista, Chulapos Cadistas Itinerantes y Divergentes que han expandido las redes amarillas y azules por todos los rincones. Y son sólo algunas de las numerosas peñas que se unen a este proyecto. Se puede decir que la subida ha sido espectacular y, unida a todas las peñas que ya existían, dan forma a una FPC que pasa por un gran momento. No es sencillo conseguir todo eso.

– El cadismo ha estado muy presente esta temporada en todos los estadios de la categoría. ¿Se queda con algún momento o desplazamiento?

– Por número de asistentes y por lo que significó me quedó con el desplazamiento al Sánchez Pizjuán. No es habitual que 81 autobuses y más de 7.000 seguidores se den cita en un campo rival y el cadismo lo consiguió. Además, ese viaje me llenó porque se vivió una buena convivencia entre aficiones y se demostró que ya es agua pasada ese enfrentamiento con los seguidores del Sevilla. Pero también me acuerdo del masivo viaje de cadistas a Córdoba y Vallecas, de la presencia de cadistas en cada estadio por lejano que fuese o del gran recibimiento a las aficiones rivales, que no enemigas, en nuestro Estadio Ramón de Carranza.

– ¿Hay algún lunar en una temporada tan recordada?

– Más que un lunar, creo que fue fruto de la inexperiencia en la coordinación. Hablo del recibimiento al autobús del Cádiz CF en el ‘play off’ de ascenso ante el CD Tenerife y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Creo que hay que sentar las bases para que estos incidentes no vuelvan a ocurrir. La afición del Cádiz CF no lo merece ni es violenta. Siempre va contra el racismo y la xenofobia, y busca un hermanamiento con el resto de aficiones. Espero que en un futuro no vuelvan a suceder estos acontecimientos.

– ¿Cuál es el objetivo de la FPC? ¿Se siente satisfecho con la labor desarrollada hasta la fecha?

– Nos gustaría llevar a cabo un Congreso de Peñas de Clubes de Fútbol Nacionales en Cádiz en un futuro no muy lejano. Ahora estamos en Granada representando al cadismo y nos gustaría colocar a Cádiz en este lugar algún día. Tenemos que coger las buenas ideas que saquemos de esta convención. En cuanto a nuestra labor, todo es mejorable pero hemos hecho un buen trabajo y contamos con una base muy acertada. Eso sí, seguiremos trabajando para mejorar y, en general, estamos muy contentos con todo lo que concierne al Cádiz CF. Sería bonito vivir otra temporada similar, con una comunión perfecta entre equipo y afición. Y si es con un ascenso a la máxima categoría, mejor que mejor.