Enésimo capítulo del ‘culebrón Ortuño’

Nuevo capítulo del culebrón Ortuño. Ni la India, ni Valladolid, ni la Agencia Bahía… Al final, y según lo último que se sabe, su destino volverá a estar en la UD Las Palmas, club que lo tenía en propiedad hasta que el pasado 1 de septiembre le dio la carta de libertad.

El presidente de la entidad canaria, Miguel Ángel Ramírez, explicó que la situación del futbolista murciano no se pudo resolver y todavía forma parte de la entidad. Algo que se contradice con lo que recientemente decía su director deportivo al afirmar que el excadista ya no formaba parte de la entidad pío pío tras rescindir su contrato. Finalmente, tampoco el delantero vestirá los colores del Valladolid.

Así pues, el culebrón Ortuño continuará, al menos, hasta el mes de enero. Y es que la UD Las Palmas no pudo certificar la desvinculación del futbolista durante el cierre de mercado de fichajes por lo que sigue perteneciendo al club canario.

El presidente del club insular ha explicado hoy mismo en El Deportivo de Canarias Radio La Autonómica que en un principio se le intentó “ceder al Valladolid en el último minuto, luego se le intentó dejar libre pero la tramitación de esa documentación al final intervenía tanta gente que las cosas no salieron como deseábamos. Habíamos rescindido con él y estaba sujeta a que jugara en el Valladolid o el Alavés, al no poderse hacer dejamos sin efecto esa rescisión. Ahora no lo podemos dejar tirado. Es una pena que no pueda jugar, el chico lo que ha visto es un apoyo por parte de la UD Las Palmas“.

Sabido es que por Ortuño se ha interesado buena parte de la Segunda. En este sentido, Ramírez dijo que cuando se interesó también el CD Tenerife, “había otros diez equipos detrás. El problema es que él no quería jugar en Segunda División. Cuando el Tenerife se interesó le dije que si el jugador jugaba en Segunda sería en el Valladolid porque le había dado mi palabra. El Tenerife tendría que luchar por convencer al jugador, pero ahora si no juega en Primera, irá donde quiera ir”.

Estando así las cosas, Ortuño tendrá que entrenar con el primer equipo grancanario, que milita en Primera. El presidente lo ve así: “Alfredo posiblemente mañana comience a entrenar con la UD Las Palmas. Ahora debe entrenar y estar tranquilo para que se ponga bien y en enero decidirá su destino y le apoyaremos”, destacó.

Sin ficha y sólo pudiendo entrenar, Alfredo Ortuño tendrá que esperar para poder jugar esta temporada. Después de muchos meses de rumores, la salida del yeclano de la UD ha salido de la peor manera posible. Así pues, la idea del delantero de irse a competir a la liga india queda, de momento, en ‘stand by’.