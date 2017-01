Cifuentes: «La clave de este Cádiz está en el grupo»

El guardián de la portería del Cádiz tiene nombre y apellidos, Alberto Cifuentes. El meta amarillo está siendo fundamental en muchos partidos de la escuadra cadista con paradas que han valido puntos. Una aportación y una experiencia que le hace tener muchos galones en el equipo.

“Mi rendimiento va acorde al equipo. Disfrutando del día a día, tuvimos malos momentos al principio pero nos recuperamos. Yendo en la misma dirección hemos conseguido puntos. Mentiría si no dijera que no estoy contento, hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto en Segunda”. Eso sí, “el primer objetivo es la permanencia, cuando se consiga pensaremos en otra cosa. La competición es muy larga y todavía queda mucha temporada. A nadie no le gusta pelear por lo máximo pero hay que asegurar los objetivos”.

¿Cuál es la clave del buen rendimiento de este Cádiz? “El grupo y la calidad del trabajo del día a día. Va un poco por ahí, la gente es muy trabajadora y eso se refleja en el campo. Tras el parón vamos a intentar estar lo mejor posible aunque si estamos cuartos es por algo”.

Cifuentes recuerda que “en este deporte hay que demostrar cada día que vas a más, en el momento que vas a menos estás muerto. No me gusta mirar a largo plazo pero si que me apetecía cuando ascendimos volver a entrenar y sentir la categoría. Me exigía a mí mismo para tener un buen rendimiento y a pesar de haber estado en Segunda B demuestras que puedes jugar en la categoría y que puedes ser importante”.

Respecto al movimiento del mercado en este mes de enero, el portero apunta que “la plantilla está tranquila, además desde el club se recalca que lo importante es mantener el bloque, nade que ver con el mercado invernal pasado que fue convulso”.

Sobre el rival del domingo, Cifuentes destaca que “el Elche tiene una gran plantilla con gente desequilibrante y querrá empezar bien. Va a ser un partido difícil como todos, aunque les falta a Edu Albacar que es un jugador importante. Tiene un trayectoria buena y es un especialista a balón parado”.