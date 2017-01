El Cádiz CF se asienta en la cuarta plaza y deja el descenso a once puntos

En Segunda, sumar de tres en tres supone dar pasos agigantados. El Cádiz CF ha cosechado cuatro victorias consecutivas por lo que no es de extrañar que se haya asentado en las posiciones de ‘play off’ de ascenso, pero es cierto que el buen rendimiento de los equipos que le preceden en la tabla le impiden seguir escalando puestos.

Levante (líder), Girona y Getafe ganaron sus respectivos compromisos, así que el equipo amarillo continúa siendo cuarto en la clasificación. Eso sí, aumenta la diferencia con sus perseguidores y sobre todo con el descenso, un dato clave pues el objetivo de esta temporada es la permanencia en Segunda División A.

De momento, el conjunto que dirige Cervera se encuentra a once puntos de distancia de la zona que condena a la categoría de bronce, por lo que sería una hecatombe que el Cádiz CF no pudiera conseguir su meta después de esta espectacular primera vuelta de curso. Además, empieza a hacerse fuerte en el ‘play off’ de ascenso. Se clasifican cuatro como es bien sabido y ya aventaja en cinco puntos al octavo clasificado, el Lugo, que no pelearía por subir a Primera División (el Sevilla Atlético no puede disputar estas eliminatorias).

El rsto de la jornada

En cuanto al resto de la jornada, los dos últimos clasificados sólo pudieron sumar un punto en sus encuentros. El UCAM Murcia, que esta semana recibe al líder Levante en su partido aplazado, realizó un partido muy trabajado en defensa y sacó un empate de Santo Domingo ante un Alcorcón que sigue desperdiciando ocasiones. Al final, el duelo entre Julio Velázquez y Francisco, dos entrenadores que no empezaron la temporada, acabó en tablas.

En Tarragona, el colista Nástic al menos pudo sacar una igualada ante un Tenerife cada vez más compacto. Cristo González adelantó pronto a los insulares y José Carlos niveló la contienda en el regreso de Achille Emaná en su nueva etapa como jugador del Nástic. Allí también se estrenaba el excadista Manu Barreiro con los tarraconenses, aunque no marcó y acabó expulsado.

El Zaragoza de Raúl Agné volvió a demostrar su peor cara y cayó ante un Girona bien engrasado que vencía en la Romareda con los tantos de Sanzada y Alcaraz. La gran goleada de la jornada se producía en el último compromiso de la tarde. Los cachorros del Sevilla Atlético vapulearon al Oviedo de Fernando Hierro con un sonrojante 5-3.