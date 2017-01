El Cádiz CF contacta con Las Palmas para pedir la cesión de Tyronne

El Cádiz CF no cesa en la búsqueda de un mediapunta. Sabido es que es la demarcación donde Álvaro Cervera no termina de consolidar a ningún jugador y confirmado está por la propia dirección deportiva que es donde recaen buena parte de los esfuerzos del club en este mercado invernal, con el permiso de otro lateral derecho y un tercer fichaje que no se descarta en ningún momento. Todo es poco para un equipo que ha comenzado el año volviendo a ilusionar a los más escépticos.

Pues bien, el cerco se estrecha. Y de Bilbao, donde la nueva operación de Ager Aketxe ha dejado en la recamara a la promesa del Athletic, se ha pasado a Las Palmas, ciudad en la que se encuentra el mediapunta Tyronne del Pino, un jugador que lleva siendo promesa del conjunto ‘pío pío’ desde que Paco Jémez lo subió al primer equipo asombrado por la clase y la elegancia de un zurdo de 25 años que no ha terminado de despuntar en el primer equipo.

Descartada la posibilidad de irse cedido al Numancia o al Mallorca, clubes de Segunda que también han llamado a la puerta de la dirección deportiva de Las Palmas, Tyronne del Pino sopesa muy seriamente la posibilidad de seguir vistiendo de amarillo aunque en este caso defendiendo el escudo del Cádiz.

Tyronne, antes de volver a recalar en el primer equipo de Las Palmas después de brillar en el filial, ha estado dos años cedido en el Huesca. En su primer año se convirtió en uno de los héroes del ascenso del conjunto oscense mientras que ya en el segundo fue de más a menos, coincidiendo con la destitucion de Luis García Tevenet y la llegada a Huesca de Anquela, que fue quitando protagonismo al jugador canario.

A su vuelta, Quique Setién no se lo pensó dos veces y lo pidió para el primer equipo. Poderosa razón para que el club lo renovase el pasado verano hasta 2009. Por tanto, en Las Palmas se sigue confiando bastante en él aunque aún esté ‘verde’ para la Primera División si se contempla los pocos minutos de los que está gozando este año.

Esa falta de continuidad ha sido clave para que el club le esté buscando una salida en forma de cesión. Informado de ello, el director deportivo del Cádiz CF, Juan Carlos Cordero, ya se ha puesto en contacto con su homólogo Luis Helguera para presentar su solicitud de cesión en el presente mercado invernal.

No le faltan novias a Tyronne del Pino. Al Cádiz CF también se le une la SD Huesca, club en el que ya ha militado y con el que el director deportivo del club canario mantiene una relación casi fraternal al haber pasado por sus filas siendo entrenador. De hecho, un gol de Luis Helguera al Cádiz CF mandó a lo infiernos al club que entonces entrenaba Víctor Espárrago.

Sin embargo, el hecho de no haber triunfado en su último año en El Alcoraz y la motivación de llegar a un club clasificado en cuarta posición hace que la idea de salir cedido al club andaluz ilusiones más si cabe al jugador canario.

Tyronne del Pino se ha quedado esta semana en Las Palmas y ha sido el único futbolista de la primera plantilla que no ha viajado con el equipo de Quique Setién en una semana en la que Las Palmas jugará en el Vicente Calderón (Copa) y en el Nou Camp (Liga). Por tanto, el destino de Tyronne se conocerá con toda seguridad a lo largo de esta semana.

Paco Jémez fue el entrenador que lo subió al primer equipo cuando el joven tenía 18 años. Sus grandes actuaciones en el filial ‘tiraron’ la puerta del primer equipo, sin embargo, y a pesar de su exquisita calidad, su manejo de la zurda y su alta clase no ha logrado hacerse un hueco en Primera.

Aunque es un mediapunta nato, ed 1,82 de altura, también puede jugar de interior tirado a una banda. su falta de liderazgo y su irregularidad, principales ‘debes’ de un jugador que necesita minutos en Segunda para creerse que puede triunfar en Primera. El Cádiz CF espera su respuesta.